مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي.. إلقاء قارورة مياه على رحيم سترلينغ (صور)

تلقى رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي معاملة سيئة، بعدما ضربه أحد مشجعي وولفرهامبتون بقارورة أثناء احتفاله بتسجيل الهدف الأول في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألقيت القارورة على الدولي الإنجليزي واحتج بعض زملائه على الجماهير وتم حمل القارورة لحكم المباراة مارتن أتكينسون، الذي سلمها لعناصر الأمن في الملعب.

وتلقى اللاعب المعاملة السيئة لأن ضربة الجزاء التي حصل عليها مانشستر سيتي بعد إسقاط الجزائري رياض محرز شهدت عدة احتجاجات حيث تدخل حكم الفيديو مرتين خلالها.

ومنحت تقنية الفيديو ضربة الجزاء لمانشستر سيتي لكن رحيم سترلينغ أضاعها بعد تصد جيد من الحارس البرتغالي روي باتريسيو.

وتدخل حكم الفيديو مرة أخرى ليعيد ضربة الجزاء بعد دخول أحد لاعبي وولفرهامبتون لمربع العمليات أثناء تنفيذ الضربة، وصدها مرة أخرى روي باتريسيو، لكن رحيم سترلينغ تابعها ليسجل الهدف الأول في المباراة.

وخسر مانشستر سيتي في النهاية 2/3 بعدما حقق وولفرهامبتون ريمونتادا في الشوط الثاني حيث تخلف بهدفين لرحيم سترلينغ لكنه سجل 3 أهداف ليتكبد فريق بيب غوارديولا الخسارة الخامسة هذا الموسم والثانية أمام نفس الفريق.

وانتقد الحكم الإنجليزي السابق مارك هالسي خبير التحكيم في صحيفة ”صن“ تقنية حكم الفيديو وقال: ”تعبت من قول هذا، لكن حكم اللقاء يجب أن يتخذ قرارا نهائيا ويذهب للشاشة لمشاهدة اللقطة كما يحدث في دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف الحكم السابق ”أخشى أن يعتمد الحكام أكثر على حكم الفيديو لاتخاذ قرارات في اللقاءات“.

وأكد الخبير التحكيمي أن الحكم مارتن أتكينسون أخذ وقتا كبيرا قبل أن يعلن عن ضربة جزاء وقال: ”احتاج الحكم لدقيقتين و12 ثانية بين سقوط رياض محرز والإعلان عن ضربة جزاء“.

وانتقدت الجماهير في الملعب تقنية حكم الفيديو خلال اللقاء وقال بعضهم: ”إنها ليست كرة قدم“، كما ألقوا أشياء في الملعب كنوع من الاحتجاج.

ورغم أن تقنية حكم الفيديو تدخلت ضد فريق وولفرهامبتون في ضربة الجزاء مرتين لكن الفريق استفاد من قراراتها حيث كانت سببا في طرد حارس مانشستر سيتي، البرازيلي إديرسون مورايس في الدقيقة 12 بعدما تدخل خارج مربع العمليات وأوقف أحد مهاجمي الفريق.