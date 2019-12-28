بعد خامس خسارة في الدوري الإنجليزي.. غوارديولا يخشى عدم تأهل مانشستر سيتي لدوري أبطال أوروبا

اعترف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعدم واقعية مراقبة ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن يبتعد بفارق كبير، مؤكدًا أن لاعبيه مطالبون بعدم الاستسلام حتى لا يتراجعوا أكثر ويفشلوا في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخسر مانشستر سيتي أمام 2/3 أمام وولفرهامبتون، رغم أن حامل لقب الدوري الإنجليزي تقدم 2/0 بـ10 لاعبين حتى الدقيقة 50، لكن الفريق المضيف حقق ريمونتادا هائلة وقلب تأخره لفوز درامي.

وتفوق وولفرهامبتون على مانشستر سيتي مرتين الموسم الحالي، حيث فاز 2/0 على ملعب الاتحاد في الدور الأول، قبل أن يفوز 3/2 في الدور الثاني، ليتراجع مانشستر سيني خلف ليفربول بفارق 14 نقطة ولعب لقاء أكثر من الريدز.

وقال غوارديولا بعد المباراة: ”إنهم بعيدون ويأخذون الوقت للابتعاد، من غير الواقعي أن ننظر لليفربول، الآن علينا مراقبة ليستر سيتي“.

وأضاف المدرب الإسباني ”يجب أن نستمر، لا يجب أن نستسلم، إن فعلنا ذلك (الاستسلام) فنحن مهددون بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل“.

ورغم تراجع فريقه والإصابات التي تعرض لها خاصة في خط الدفاع؛ يصر بيب غوارديولا على عدم دخول سوق الانتقالات الشتوي، واحتج على برمجة المباريات في ”البوكسينغ داي“ وقدّم شروحًا حول أسباب تغييراته في المباراة.

وولفرهامبتون 3 × 2 مانشستر سيتي | اهداف المباراة “ ????#WOLMCI

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/mHZ2JUMeMb — fastergoal480 (@fastergoal480) December 27, 2019

وقال مدرب مانشستر سيتي: ”لم يبدأ غوندوغان المباراة لأنني لم أرغب أن يتعرض لاعبو خط الارتكاز للتعب، وسنلعب مباراة أخرى بعد 48 ساعة“.

أضاف حول استبدال البلجيكي كيفن دي بروين ”استبدلته لأنني أفكر في المباراة التالية“.

ورفض غوارديولا التعليق على حكم الفيديو الذي تسبب في طرد حارسه البرازيلي إيديرسون مورايس، بعد أقل من ربع ساعة على صافرة البداية، وقال: ”ربما كان يجب علينا أن ندافع أفضل في مثل هذه المواقف، إيدرسون كان عليه اتخاذ القرار في ثوانٍ“.

وأضاف ”تبادلنا الأدوار مع وولفرهامبتون في المباراة، هم هاجموا ونحن انتظرناهم في الخلف“.

وأكد غوارديولا أن التعب سبب رئيسي في النتيجة وقال: ”النتيجة هي ما كانت عليه، إنه الدوري الإنجليزي الممتاز، قاتلنا حتى الدقيقة الأخيرة، بالإمكان تفادي الأهداف دائمًا، لكن بطبيعة الحال إنه التعب“.

ويواجه مانشستر سيتي غدًا الأحد منافسه شيفيلد يونايتد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يصطدم بإيفرتون ومدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يوم الأربعاء، في أول أيام العام 2020.