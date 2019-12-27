ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 19 والبوكسينغ داي (صورة)

حقق فريق ولفرهامبتون فوزاً مثيراً على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي في اللقاء الذي أقيم على ملعب “مولينيو “.

تحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة ” 25 ” سجل من خلالها رحيم سترلينغ هدف التقدم.

وفي الدقيقة ” 50 ” سجل مان سيتي هدف ثاني عن طريق , رحيم سترلينغ.

وتمكن وولفرهامبتون من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق اداما تراوري في الدقيقة ” 55 ” ثم سجل وولفرهامبتون هدف التعادل عن طريقراؤول خيمينيز في الدقيقة ” 82 ”.

وفي الدقيقة ” 89 ” سجل وولفرهامبتون هدف الفوز عن طريق , مات دوهيرتي , بعد كرة من خيميينز الى دوهيرتي الذي رواغ أوتاميندي وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كاملًا:

1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفا.

2. بيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال) 12 هدفًا.

3. تامي أبراهام (تشيلسي)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) وداني إنغز (ساوثهامبتون)، ولكل منهما 11 هدفا.

4. هاري كين، توتنهام، 10 أهداف.

5. محمد صلاح وساديو ماني (ليفربول)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، تيمو بوكي (نوريتش سيتي)، ولكل منهم 9 أهداف.