الحكمة البرازيلية الشهيرة فرناندو كولومبو تثير الجدل بقبلة حارة لزوجها

أثارت الحكمة البرازيلية الفاتنة فرناندا كولومبو الشهيرة الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قبلت زوجها حكم الساحة ساندرو ميرا ريتشي ”قبلة ساخنة“ قبل إدارتهما مبارا ودية في مدينة أوبيرلانديا البرازيلية.

وقبل بدء المباراة التي كانت تساعد فيها فرناندا زوجها ذهبت له وقبلتها من فمه قبل أن يبدأ في إدارة المباراة الودية الخيرية كما هو موضح في الفيديو المرفق في الدقيقة 5:15.

واشتهرت فرناندا من قبل بمقطع فيديو اثناء قيادتها إحدي المباريات، وأظهرتها الكاميرات وهي في طريقها إلى اشهار بطاقة صفراء لأحد اللاعبين.

لكنها تراجعت لتخرج منديلا لتزيل به العرق من على وجهها، وسرعان ما انتشر الفيديو وحصد ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب.