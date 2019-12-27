مباراة آرسنال ضد تشيلسي.. أرتيتا أمام أول اختبار حقيقي مع الغانرز

سيكون الإسباني ميكيل أرتيتا على موعد مع جماهير فريقه آرسنال للمرة الأولى على استاد الإمارات في العاصمة لندن كمدرب، عندما يحل تشيلسي ضيفا على ”المدفعجية“، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللقاء مع تشيلسي أصبح بمثابة الاختبار الجدي الأول لأرتيتا، الساعي لإخراج الفريق من محنته، حيث يحتل المركز 11 في لائحة الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 28 نقطة عن ليفربول.

وتسلم أرتيتا منصبه مدربا لآرسنال الجمعة الماضي خلفا لمواطنه أوناي إيمري المقال من منصبه، وقاده الخميس إلى تعادل مخيب مع مضيفه بورنموث 1-1.

في المقابل، يسعى تشيلسي إلى استعادة رباطة جأشه، والخروج من دوامة النتائج المتذبذبة التي حققها في المباريات السبع الأخيرة في الدوري المحلي، حيث فاز في مباراتين فقط، وخسر في المباريات الخمس الأخرى، علما أن مجموع خساراته في 19 مباراة هو 7 مباريات.

وخسر ”البلوز“ في مباراة الـ“بوكسينغ داي“ على أرضه أمام ساوثمبتون 0-2، ما فتح المجال أمام توتنهام الذي يحل ضيفا على نوريتش سيتي للاقتراب منه ومنافسته على المركز الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل تشيلسي المركز 4 برصيد 32 نقطة، مقابل 29 نقطة لسبيرز، أي أن إخفاق الأول يفتح الطريق أمام الثاني ليكون قادرا على أخذ مكانه.