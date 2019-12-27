وولفرهامبتون يحقق ريمونتاد مثيرة ويخطف فوزًا قاتلًا من مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

قلب وولفرهامبتون تأخره بهدفين، إلى فوز 3 -2 على ضيفه مانشستر سيتي، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم سيتي في الدقيقة 25 عن طريق رحيم سترلينغ الذي أهدر ركلة جزاء قبل أن تعود له الكرة من الحارس البرتغالي روي باتريشيو ليسجل الهدف الأول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 54 سجل أداما تراوري الهدف الأول لوولفرهامبتون، قبل أن يصنع لزميله المكسيكي راؤول خيمنيز الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 89 سجل مات دوهيرتي الهدف الثالث لوولفرهامبتون، ليحسم الثلاث نقاط لصالح فريقه. وشهدت المباراة طرد البرازيلي إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 11، بعد تدخل ضد البرتغالي ديوغو جوتا خارج منطقة الجزاء.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق 14 نقطة خلف المتصدر ليفربول.

وولفرهامبتون 3 × 2 مانشستر سيتي | اهداف المباراة " ????#WOLMCI

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حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/mHZ2JUMeMb — fastergoal480 (@fastergoal480) December 27, 2019