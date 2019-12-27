هدف مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون: 1/0 للسيتيزن (فيديو)

تقدم رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي بهدف في شباك ولفرهامبتون، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة.

وأحرز سترلينغ هدفه في الدقيقة الـ 25 من متابعته لركلة جزاء أضاعها.

وولفرهامبتون 0 × 1 مانشستر سيتي | هددددددددددددددددددف رحيمممم ????#WOLMCI

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حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/OTTR937Myy — fastergoal477 (@fastergoal477) December 27, 2019

ويملك مانشستر سيتي 3 نقاط من 18 مباراة في المركز الثالث، وسيرتقي إلى المركز الثاني حال تحقيق الفوز، في حين يملك وولفرهامبتون 27 نقطة في المركز الثامن، علمًا بأن الأخير فاز 2/0 في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد.