 هدف مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون: 1/0 للسيتيزن (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون: 1/0 للسيتيزن (فيديو)

هدف مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون: 1/0 للسيتيزن (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي بهدف في شباك ولفرهامبتون، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة.

وأحرز سترلينغ هدفه في الدقيقة الـ 25 من متابعته لركلة جزاء أضاعها.

ويملك مانشستر سيتي 3 نقاط من 18 مباراة في المركز الثالث، وسيرتقي إلى المركز الثاني حال تحقيق الفوز، في حين يملك وولفرهامبتون 27 نقطة في المركز الثامن، علمًا بأن الأخير فاز 2/0 في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الدوري الإنجليزي
الرياضة
تاغ
رياضة
كرة القدم
مانشستر سيتي
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث