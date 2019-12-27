3 مرشحين لتعويض غياب ماكتوميناي المصاب في مانشستر يونايتد

تلقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها سكوت ماتكنوميناي نجم خط الوسط، في مباراة نيوكاسل مساء أمس الخميس.

وتعرض ماكتوميناي للإصابة في أربطة الركبة وهي الإصابة التي ستبعده عن اليونايتد لفترة تصل إلى تسعة أشهر.

وكان الشياطين الحمر قد حققوا فوزا عريضا على نيوكاسل برباعية مقابل هدف.

ثلاثة بدائل

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية أن أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يستهدف ثلاثة لاعبين لضم أحدهم لتعويض غياب ماكتوميناي.

ويعد ماكتوميناي أحد أفضل لاعبي اليونايتد خلال الموسم الجاري، على الرغم من تراجع نتائج الفريق خلال النصف الأول من الموسم.

برونو فيرنانديز

ذكرت الصحيفة البريطانية أن الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز هو المرشح الأول للانتقال إلى مانشستر يونايتد لتعويض غياب ماكتوميناي.

وكان فيرنانديز قد ارتبط بالانتقال إلى اليونايتد منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتألق نجم سبورتنغ لشبونة بشكل لافت منذ انطلاق الدوري البرتغالي بالموسم الماضي، حيث سجل 32 هدفا، وصنع 18 هدفا آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرنانديز يميل أكثر لكونه لاعب وسط مهاجم على عكس ماكتوميناي، وهو ما يعني تكليف ماتيتش بالمزيد من المهام الدفاعية في وسط ميدان الشياطين الحمر.

ولفريد نديدي

يعد النجم النيجيري لفريق ليسترسيتي أحد أبرز لاعبي الوسط المدافعين في الدوري الإنجليزي.

وتزايدت قيمة نديدي البالغ من العمر 23 عاما بسرعة الصاروخ منذ انتقاله إلى ليستر سيتي قبل ثلاثة مواسم.

ويعد نديدي البديل الأكثر تشابها مع سكوت ماكتوميناي، إلا أن إدارة ليستر سيتي قد تطلب مقابلا ماديا مرتفعا للتفريط في اللاعب، خاصة بعد صفقة انتقال مدافع الفريق السابق هاري ماغواير إلى اليونايتد في الصيف الماضي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

المحارب فيدال

بات استمرار النجم التشيلي ارتورو فيدال نجم برشلونة الإسباني مع فريقه محل شك.

وأشارت ”ديلي إكسبريس“ إلى أن فيدال قد يفضل الانتقال إلى فريق آخر بعيدا عن البلوغرانا.

وارتبط فيدال في وقت سابق بالانتقال إلى اليونايتد، كما أن اللاعب التشيلي البالغ من العمر 32 عاما قد يكون أرخص الخيارات المتاحة أمام مانشستر يونايتد.