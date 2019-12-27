وكيل اللاعب: تشاكا يريد مغادرة آرسنال والانتقال إلى هيرتا برلين

كشف وكيل أعمال غرانيت تشاكا أن لاعب الوسط السويسري يرغب في مغادرة آرسنال الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشهر المقبل والتعاقد مع هيرتا برلين الألماني.

وتوترت العلاقة بين تشاكا وجمهور آرسنال منذ رد فعله الغاضب بعد تعرضه لصيحات استهجان حين استبدل في مباراة ضد كريستال بالاس في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وبعدها سحب منه المدرب السابق أوناي إيمري شارة القيادة.

وقال خوسيه نوجيرا وكيل أعمال تشاكا لصحيفة بليك السويسرية: ”سأقولها بكل صراحة وصدق، توصلنا لاتفاق مع هيرتا برلين ويرغب تشاكا في الانتقال إلى برلين، أبلغنا راؤول سانيي مدير الكرة في آرسنال والمدير الرياضي إيدو بالإضافة إلى المدرب الجديد ميكيل أرتيتا“.

وأضاف: ”تم إخطار آرسنال بكل الخطوات، اللاعب وهيرتا واضحان تماما، والأمر يتوقف فقط على قيمة الانتقال“، وانضم تشاكا من بروسيا مونشنجلادباخ في 2016 مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار) وشارك منذ ذلك الحين في 150 مباراة وسجل 11 هدفا كما قدم 17 تمريرة حاسمة“.

وساند أرتيتا لاعبه تشاكا أمام الصحفيين وحثه على النجاح مع فريقه اللندني حتى أنه ذكر أن اللاعب الدولي السويسري كان ضمن قائمته للأسماء المقترحة للانضمام إلى مانشستر سيتي حين كان يعمل مساعدا للمدرب بيب غوارديولا.

لكن وكيل اللاعب قال إن المدرب الإسباني أبلغ تشاكا (27 عاما) بشكل منفرد بأن له مطلق الحرية في مغادرة النادي في نهاية الموسم، ما أثار غضب اللاعب.

ويحتل هيرتا برلين المركز 12 في دوري الدرجة الأولى الألماني برصيد 19 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط، بينما يحتل آرسنال، الذي يستضيف تشيلسي الأحد المقبل، المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز.