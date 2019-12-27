الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث مانشستر سيتي عن عبور هذا الاختبار الصعب أمام وولفرهامبتون المعروف بأنه يجيد اللعب أمام الفرق الكبيرة بالبريمييرليغ.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:45 بتوقيت السعودية على ملعب ”مولينيو“.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، وbeIN Sports 4K، بصوت عامر الخوذيري.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، وحصد حامل اللقب 38 نقطة من 18 مباراة وحقق الفريق 12 انتصارا وتعادل مرتين وتلقى 4 خسائر.. ويملك مانشستر سيتي أقوى هجوم بالدوري بعدما سجل 50 هدفا واستقبل 20 هدفا.

ويحتل وولفرهامبتون المركز الثامن بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، وحصد الفريق 27 نقطة بعدما فاز الفريق 6 مرات وتلقى 3 خسائر وتعادل 9 مرات وسجل الفريق 26 هدفا واستقبل 22 هدفا.

ويتصدر الثنائي سيرجيو أغويرو ورحيم سترلينغ، ترتيب هدافي مانشستر سيتي، برصيد 9 أهداف، كما يتصدر راؤول خيمينيز ترتيب هدافي وولفرهامبتون برصيد 7 أهداف.

وحقق وولفرهامبتون فوزا على مانشستر سيتي بثنائية دون رد في عقر داره في الجولة الثامنة في مباراة الدور الأول.

مانشستر سيتي.. واعتلاء الوصافة

يسعى مانشستر سيتي لاعتلاء الوصافة مجددا بعد سقوط ليستر سيتي برباعية أمام ليفربول ويعني الفوز احتلال مانشستر سيتي المركز الثاني، كما أنه يبحث عن تحقيق الفوز ومحاولة الحفاظ على فارق النقاط مع ليفربول المتصدر وعدم توسيع الفارق أملا في الحفاظ على فرصة المنافسة.

وأكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي قبل اللقاء أن وولفرهامبتون منافس قوي وصعب موضحا أنه لا يفكر سوى في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

ويغيب عن مانشستر سيتي الرباعي دافيد سيلفا وجون ستونز وإيمريك لابورت وليروي ساني، ويعتمد مانشستر سيتي على تشكيلته التي تضم الحارس إديرسون مورايس وأمامه رباعي الدفاع كايل والكر، نيكولاس أوتاميندي، فرناندينهو، بينجامين ميندي.

ويقود خط الوسط رودريغو وفيل فودين بجانب صانع اللعب كيفين دي بروين، بينما يقود ثلاثي الهجوم رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا مع المهاجم غابريل خيسوس.

وولفرهامبتون.. وإسقاط الكبار

يسعى وولفرهامبتون لمواصلة هوايته بإسقاط الكبار مع مدربه نونو سانتو وتعادل هذا الموسم مع آرسنال ومانشستر يونايتد وفاز على مانشستر سيتي، وأكد نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون أن فرقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي رغم أنها مباراة صعبة وقوية.

ويغيب عن وولفرهامبتون الثنائي مورغان جيبس وايت وويلي بولي، ويعتمد سانتو على طريقته 3-4-3 بوجود الحارس راو باتريسيو وأمامه ثلاثي الدفاع كونور كودي ولياندير ديندونكير ورومان سايس نجم الكرة المغربية.

ويقود خط الوسط لاعب الارتكاز جواو موتينهو الذي صنع 5 أهداف في الدوري الإنجليزي وبجواره روبن نيفيز وفي الجبهة اليمنى مات دوهيرتي وفي الجبهة اليسرى جوني كاسترو بينما يقود مثلث الهجوم القناص راؤول خيمينيز وبجواره الجناحان ديوغو غوتا وكالوم روبنسون.

وعن المباراة، تحدث محمد اليماني مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ مؤكدًا أن سانتو مدرب كبير ومميز يستطيع اللعب بتكتيك متوازن يغلق به المساحات وأيضا يلعب على سرعات الهجوم المعاكس.

وأكد أن غوارديولا لا يتحمل ضربة جديدة في البريمييرليغ مع تفوق ليفربول بشكل واضح هذا الموسم موضحا أن مانشستر سيتي لديه قدرات مميزة في خط الوسط بوجود دي بروين وبرناردو سيلفا ورودريغو وفودين مع جيسوس في خط الهجوم.