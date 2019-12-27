التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يحل مانشستر سيتي ضيفا على وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2، وbeIN Sports 4K، بصوت عامر الخوذيري.

ويملك مانشستر سيتي 3 نقاط من 18 مباراة في المركز الثالث، وسيرتقي للمركز الثاني حال تحقيق الفوز، في حين يملك وولفرهامبتون 27 نقطة في المركز الثامن، علما أن الأخير فاز 2/0 في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد.

وتوقع موقع ”thehardtackle“، أن يعتمد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: إديرسون مورايس.

الدفاع: كايل والكر، نيكولاس أوتاميندي، فرناندينهو، بينجامين ميندي.

الوسط: كيفين دي بروين، رودريغو هيرنانديز، فيل فودين.

الهجوم: برناردو سيلفا، سيرجيو أغويرو، رحيم سترلينغ.

ومن المتوقع أن يلعب وولفرهامبتون بهذه التشكيلة:

مستقبل غوارديولا

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين الماضي، إنه يخطط للبقاء مع الفريق الموسم المقبل، بعد تكهنات بشأن احتمال رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ونفى غوارديولا، الذي لم يدرب أي فريق من قبل أكثر من 4 سنوات، تقارير أشارت إلى أن عقده الممتد حتى 2021 مع مانشستر سيتي يتضمن بندا يسمح له بالرحيل عن النادي نهاية هذا الموسم.

وقال غوارديولا، البالغ من العمر 48 عاما، إن مستقبله في النادي لا يتوقف على قراره الشخصي، وأضاف غوارديولا للصحفيين: ”هذا موسمي الرابع والقادم سيكون الخامس لأنني راغب في البقاء للموسم المقبل. هذه فترة طويلة“.

وتابع بيب: ”أشعر براحة هنا. سأرى إن كنت أستحق توقيع عقد جديد. ارتفع أداء الفريق كثيرا والتوقعات عالية، وسنرى ما إذا كنا قادرين على التعامل مع هذا الأمر. هذا لا يتعلق بي فقط“.

وواصل: ”سنحظى بفترة راحة نقضيها مع أسرنا ونستعد لمواجهة ولفرهامبتون وباقي المباريات. لدينا وقت كاف للتفكير في الأمر بالمستقبل“.