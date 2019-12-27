 لامبارد يطالب لاعبي تشيلسي بالإبداع بعد خسارتين متتاليتين على ملعبه في الدوري الإنجليزي – إرم نيوز‬‎

لامبارد يطالب لاعبي تشيلسي بالإبداع بعد خسارتين متتاليتين على ملعبه في الدوري الإنجليزي

لامبارد يطالب لاعبي تشيلسي بالإبداع بعد خسارتين متتاليتين على ملعبه في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي: إن مهاجمي فريقه كان يجب أن يبذلوا جهدا أكبر للوصول لمرمى الفرق الزائرة بعد خسارته 0/2 أمام ساوثهامبتون أمس الخميس، ليتعرض بذلك لهزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج لأول مرة خلال 8 سنوات.

وبفضل ثنائية مايكل أوبافيمي وناثان ريدموند حقق ساوثهامبتون مفاجأة بالفوز على تشيلسي الذي تعثر أمام دفاع صلب، مما فتح باب الأسئلة أمام حاجة لامبارد إلى لاعبين مبدعين في فترة الانتقالات الشهر المقبل.

ونال تشيلسي موافقة من محكمة التحكيم الرياضية؛ للتعاقد مع لاعبين جدد في يناير كانون الثاني بعد رفع العقوبة المفروضة على النادي.

وعمّا إذا كان الأداء أمس الخميس، سيوجهه إلى خيارات معينة في فترة الانتقالات قال لامبارد: ”أتعرف على اللاعبين بشكل أكبر في مباريات مثل هذه“.

وخسر تشيلسي صاحب المركز الرابع في ملعبه أمام بورنموث في وقت سابق هذا الشهر، وكانت آخر مرة خسر فيها مرتين متتاليتين بعقر داره في نوفمبر تشرين الثاني 2011 تحت قيادة آندريه فيلاس-بواش.

كما خسر أمام ويستهام يونايتد في ستامفورد بريدج الشهر الماضي، ويرى لامبارد ضرورة وجود رد فعل من المهاجمين.

وتابع ”إذا كنت مهاجمًا يجب أن تكون قريبًا من المرمى، وأن تنوع لعبك وتخترق الدفاع لأن الفرق المنافسة ليست غبية“.

وأردف ”إنها فرق منظمة بشكل جيد لذا يجب أن تتمتع بحاسة هجومية أفضل“.

وأكمل المدرب الشاب ”لا يمكن الاستحواذ على الكرة بنسبة 70% خاصة في الشوط الأول دون فاعلية ودون تمريرات عرضية متقنة أو تمريرات دقيقة أو دون فرص واضحة على المرمى“.

ويحل تشيلسي ضيفا على آرسنال صاحب المركز الحادي عشر في قمة لندنية يوم الأحد.

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