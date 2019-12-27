لامبارد يطالب لاعبي تشيلسي بالإبداع بعد خسارتين متتاليتين على ملعبه في الدوري الإنجليزي

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي: إن مهاجمي فريقه كان يجب أن يبذلوا جهدا أكبر للوصول لمرمى الفرق الزائرة بعد خسارته 0/2 أمام ساوثهامبتون أمس الخميس، ليتعرض بذلك لهزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج لأول مرة خلال 8 سنوات.

وبفضل ثنائية مايكل أوبافيمي وناثان ريدموند حقق ساوثهامبتون مفاجأة بالفوز على تشيلسي الذي تعثر أمام دفاع صلب، مما فتح باب الأسئلة أمام حاجة لامبارد إلى لاعبين مبدعين في فترة الانتقالات الشهر المقبل.

ونال تشيلسي موافقة من محكمة التحكيم الرياضية؛ للتعاقد مع لاعبين جدد في يناير كانون الثاني بعد رفع العقوبة المفروضة على النادي.

وعمّا إذا كان الأداء أمس الخميس، سيوجهه إلى خيارات معينة في فترة الانتقالات قال لامبارد: ”أتعرف على اللاعبين بشكل أكبر في مباريات مثل هذه“.

2 – Chelsea have lost back-to-back home Premier League matches for the first time since November 2011 under Andre Villas-Boas. Concern. #CHESOU pic.twitter.com/tGIZXZV87S — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2019

وخسر تشيلسي صاحب المركز الرابع في ملعبه أمام بورنموث في وقت سابق هذا الشهر، وكانت آخر مرة خسر فيها مرتين متتاليتين بعقر داره في نوفمبر تشرين الثاني 2011 تحت قيادة آندريه فيلاس-بواش.

كما خسر أمام ويستهام يونايتد في ستامفورد بريدج الشهر الماضي، ويرى لامبارد ضرورة وجود رد فعل من المهاجمين.

وتابع ”إذا كنت مهاجمًا يجب أن تكون قريبًا من المرمى، وأن تنوع لعبك وتخترق الدفاع لأن الفرق المنافسة ليست غبية“.

وأردف ”إنها فرق منظمة بشكل جيد لذا يجب أن تتمتع بحاسة هجومية أفضل“.

وأكمل المدرب الشاب ”لا يمكن الاستحواذ على الكرة بنسبة 70% خاصة في الشوط الأول دون فاعلية ودون تمريرات عرضية متقنة أو تمريرات دقيقة أو دون فرص واضحة على المرمى“.

ويحل تشيلسي ضيفا على آرسنال صاحب المركز الحادي عشر في قمة لندنية يوم الأحد.