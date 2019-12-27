غوارديولا يستفز غابرييل جيسوس بالحديث عن سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه سيواجه تحديا صعبا لتعويض سيرجيو أغويرو لو قرر المهاجم الأرجنتيني الرحيل بنهاية عقده في 2021.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في 2011 أصبح أغويرو، البالغ من العمر 31 عاما، هداف سيتي عبر التاريخ برصيد 244 هدفا بجميع المسابقات. وأحرز 13 هدفا هذا الموسم على الرغم من تعرضه لإصابات.

وأبلغ غوارديولا وسائل إعلام بريطانية: ”سيرجيو لا يمكن تعويضه. مهمة تعويضه ستكون واحدة من أصعب الأمور. لدينا مهاجم رائع آخر هو غابرييل جيسوس وربما سنضم مهاجما جديدا عندما يرحل سيرجيو، لكن لا يمكن تعويضه“.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز، اليوم الجمعة، وربما يشارك أغويرو في المباراة بعد تعافيه من إصابة الفخذ.

ويتطلع مانشستر سيتي للتقدم إلى المركز الثاني أمام ليستر سيتي لو حقق انتصاره الثالث على التوالي.

وأشار مدرب برشلونة السابق إلى أن مستقبل أغويرو سيتحدد بناء على الحالة البدنية للاعب ورغبته في البقاء.

وقال المدرب الإسباني: ”لم أتحدث معه ولا أعلم نواياه. في بعض الأحيان يجب عليك اتخاذ قرار، لكن في أغلب الحالات يحدد اللاعبون الأمر“.

وانضم أغويرو إلى مانشستر سيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني في 2011، مقابل 40 مليون يورو، سجل للنادي الإنجليزي 244 هدفا، وصنع 71 في 355 مباراة، وكان عنصرا أساسيا في تتويج الفريق بـ4 ألقاب في الدوري الإنجليزي، و4 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 في كأس الدرع الخيرية.

وسجل أغويرو لمانشستر سيتي 173 هدفا في الدوري الإنجليزي في 252 مباراة، وهو سادس هدافي المسابقة، كما سجل 39 هدفا في 71 مباراة في دوري أبطال أوروبا.