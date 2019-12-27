مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول.. من الأعلى تقييما محمد صلاح أم فيرمينو؟

أثبت نادي ليفربول أنه الأقرب والأجدر بالتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الحالي، بعد أن سحق منافسه المباشر ليستر سيتي برباعية نظيفة مع الرأفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب ”كينغ باور ستاديوم“ في المرحلة الـ19 من المسابقة.

وتربع ليفربول على القمة منفردًا برصيد 52 نقطة من 18 مباراة، بفارق 13 نقطة كاملة عن ليستر سيتي، و14 نقطة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، علمًا بأن ليفربول لديه مباراة مؤجلة، كما أن مانشستر سيتي سيواجه اليوم الجمعة مضيفه وولفرهامبتون، ويستطيع حال فوزه أن يرتقي إلى الوصافة.

وتحدى ليفربول الإجهاد، لأنه خاض مباراة عنيفة استمرت 120 دقيقة في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت الماضي أمام فلامنغو البرازيلي في العاصمة القطرية الدوحة، ليتوّج بمونديال الأندية، ويعود إلى إنجلترا في رحلة سفر طويلة كان من الممكن أن تؤثر على المستوى البدني والفني لبطل أوروبا، ولكن الريدز اكتسح المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى نهايتها، دون أي تواجد مؤثر لأصحاب الأرض.

وتألق البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي أحرز هدفين، كما ظهر ألكسندر أرنولد، المدافع الطائر، بمستوى رائع، إضافة إلى القائد جوردان هندرسون والغيني نابي كيتا، والسنغالي ساديو ماني، بينما لم يكن المصري الدولي محمد صلاح في يومه، واضطر الألماني يورغن كلوب مدرب الفريق لتبديله في منتصف الشوط الثاني، وسط علامات عدم الرضا على وجه ”الملك المصري“.

ورصدت صحيفة ”ديلي ستار“ تقييم نجوم الفريقين في مباراة ليستر سيتي وليفربول..

ليستر سيتي

حارس المرمى كاسبر شمايكل: 8 درجات، أفضل لاعبي الفريق رغم الرباعية التي سكنت مرماه ولا يُسأل عنها.

وحصل على 6 درجات كل من: سويونكو، بيريرا، إيفانز، شيلويل، إنديدي، تيليمانز، جيمي فاردي، وجيمس ماديسون.

ونال 5 درجات كل من: هارفي بارنيس، ودينيس برايت.

ليفربول

نال روبرتو فيرمينو لقب رجل المباراة، بعد أن حصل على 9 درجات، وهو أعلى تقييم للاعبي الفريقين في موقعة ”كينغ باور ستاديوم“.

وحصل على 8 درجات كل من: فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد، جو غوميز، ساديو ماني، أندي روبرتسون، وجرودان هندرسون.

ونال 7 درجات كل من: الحارس أليسون باكير، محمد صلاح، نابي كيتا، فينالدوم.