ليفربول يكتسح ليستر سيتي برباعية نظيفة ويطير بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل نادي ليفربول تقديم نتائجه المبهرة، واكتسح ليستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز فيرمينو الهدف الأول لليفربول من رأسية نموذجية، بعد أن قابل عرضية رائعة من ألكسندر أرنولد، وحولها في شباك شمايكل حارس ليستر.

مع منتصف الشوط الثاني أضاف جيمس ميلنر الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وعزز فيرمينو تقدم ليفربول بالهدف الثالث في الدقيقة 74 من تسديدة صاروخية في المقص الأيسر لليستر، بعد أن قابل عرضية أرضية من أرنولد.

وترجم ألكسندر أرنولد تألقه بعد أن صنع هدفين، وأحرز الهدف الرابع من تسديدة قوية في الدقيقة 77.

ليستر سيتي 0 × 1 ليفربول | هدف فيرمينهو⚽️???? pic.twitter.com/EC74KKILcj — . (@rXjrlc4y4Bvt1RF) December 26, 2019

الدوري الانجليزي | ليستر سيتي 0 × 2 ليفربول |هدف الثاني ليفربول ميلنر من ركلة جزاء HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/wRw2AIIHz4 — يقولون ليفربول راح يحقق الدوري بدون ولا خسارة ! (@ddqq1s) December 26, 2019

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول ثالث , فيرمينهو HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/VWWHx7Myjw — فيصل اهداف (@CSHDZ4) December 26, 2019

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الرابع , ارنولد ???????????????? HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/S5lPWkZZzT — فيصل اهداف (@CSHDZ4) December 26, 2019

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة مستمرا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وظل ليستر سيتي في المركز الثاني بـ39 نقطة، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة ثم تشيلسي في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.