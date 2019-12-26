 ليفربول يكتسح ليستر سيتي برباعية نظيفة ويطير بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ليفربول يكتسح ليستر سيتي برباعية نظيفة ويطير بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

ليفربول يكتسح ليستر سيتي برباعية نظيفة ويطير بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

واصل نادي ليفربول تقديم نتائجه المبهرة، واكتسح ليستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز فيرمينو الهدف الأول لليفربول من رأسية نموذجية، بعد أن قابل عرضية رائعة من ألكسندر أرنولد، وحولها في شباك شمايكل حارس ليستر.

مع منتصف الشوط الثاني أضاف جيمس ميلنر الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وعزز فيرمينو تقدم ليفربول بالهدف الثالث في الدقيقة 74 من تسديدة صاروخية في المقص الأيسر لليستر، بعد أن قابل عرضية أرضية من أرنولد.

وترجم ألكسندر أرنولد تألقه بعد أن صنع هدفين، وأحرز الهدف الرابع من تسديدة قوية في الدقيقة 77.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة مستمرا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وظل ليستر سيتي في المركز الثاني بـ39 نقطة، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة ثم تشيلسي في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

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