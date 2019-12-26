أرتيتا ”المفعم بالحيوية“ يكيل المديح للروح القتالية للاعبي آرسنال

بث ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الروح القتالية في نفوس لاعبيه خارج الخطوط في مباراة شهدت عودة فريقه في النتيجة ليتعادل 1-1 على ملعب بورنموث اليوم الخميس.

وأشاد المدرب الإسباني بمرونة ومثابرة لاعبيه في أول مباراة يقود فيها آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان أرتيتا (37 عاما) يسعى لإعادة التوازن للفريق عقب إقالة المدرب السابق أوناي إيمري لكن هدف بورنموث في الشوط الأول هدد بتحطيم ثقة الفريق الهشة.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: ”كنت قلقا لمعرفة ما سيحدث إذا دخل مرمانا هدف. كنت سعيدا للغاية بشخصية الفريق. كان من الوارد تكرار حدوث أمور سابقة لكن هذا لم يحدث، أشعر بسعادة كبيرة بسبب بعض الأمور التي رأيتها من حيث شخصية الفريق والحماس في اللعب والروح القتالية. كانت الأمور ربما أفضل مما توقعت طيلة 90 دقيقة“.

وبإمكان فريق أرتيتا استعادة نغمة الانتصارات مجددا في الدوري الممتاز إذا تغلب على بطء التمرير وزيادة القدرة على حسم الهجمات.

وقال: ”كان الفوز سيصبح رائعا لأنه سيمنح الفريق قوة دفع وطاقة وثقة لكن علينا تحليل الأداء“.

وأثنى أرتيتا على مسعود أوزيل، الذي ثارت تكهنات باحتمال انتقاله، بعد أداء متميز قدمه المهاجم الألماني من كافة النواحي.

وأوضح المدرب بقوله: ”حتى نكون منصفين فإن أداءه في التدريبات منذ يوم وصولي كان مذهلا. رأيت هذا وقلت إنني سأبدأ صفحة جديدة مع الجميع وهو ما ينطبق عليه أيضا، حين كنا في مرحلة الاستعداد ودراسة مكامن القوة كنا نرى أن أوزيل يمكن أن يكون نقطة أساسية. وأظهر هذا بالفعل وأدى ما كان يجب عليه أن يفعله. كان بإمكاننا إحراز هدفين أو ثلاثة بسبب جهوده“.

ويتمتع أرتيتا بفرصة لالتقاط الأنفاس لإعداد فريقه قبل استضافة تشيلسي الأحد المقبل قبل خوض مباراة أخرى على أرضه أمام مانشستر يونايتد في الأول من يناير كانون الثاني 2020.