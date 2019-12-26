مورينيو ينضم إلى كلوب في غضبه من جدول ”البوكسينغ داي“ بالدوري الإنجليزي

انتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير جدول ”البوكسينغ داي“ المزدحم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي سيجبر فريقه على السفر لمواجهة نوريتش سيتي بعد يومين من الفوز 2-1 على برايتون اند هوف البيون اليوم الخميس.

ويفتقد توتنهام جهود المهاجم سون هيونغ-مين بسبب الإيقاف.

وسيخوض الفريق المباراة المقبلة أمام نوريتش سيتي بدون اللاعب الكوري الجنوبي كما سيغيب عنه أيضا موسى سيسوكو وهاري وينكس اللذان حصلا على الإنذار الخامس هذا الموسم أمام برايتون.

وسيلعب توتنهام على أرض ساوثهامبتون في الأول من يناير/ كانون الثاني وستكون هذه رابع مباراة يخوضها الفريق اللندني في الدوري الممتاز في غضون 11 يوما.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي بعد الفوز على برايتون بفضل هدفي هاري كين وديلي آلي في الشوط الثاني: ”اللعب مجددا يوم 28 سيكون جريمة، هذا ضد كل قواعد علم الأحياء ووظائف الأعضاء، هذا ضد كل القواعد، لكن هذا هو الواقع، لدينا الآن ثلاثة لاعبين يخضعون لإيقاف، هذا الأمر يفتقر تماما إلى العدالة“.

وتأتي تصريحات المدرب البرتغالي عقب انتقادات وجهها يورغن كلوب مدرب ليفربول للجدول الحافل بالمباريات.

وقال المدرب الألماني ”ليس جيدا على الإطلاق، لا يوجد أي سبب لعدم حصول بعض الفرق على أكثر من 48 ساعة بين مباراتين في الدوري، لا توجد مشكلة لدى أي مدرب للعب في اليوم التالي لعيد الميلاد لكن اللعب يوم 26 ثم 28 جريمة، هذا الموسم نلعب يوم 26 ثم 29 لذا فهذا مثل عطلة“.

ووصف بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الجدول بأنه ”يفتقد للمنطق“.

وانضم جراهام بوتر مدرب برايتون إلى مورينيو في الشكوى من تأثير المباريات على اللاعبين لكنه قال إنه يتفهم أن كثرة المباريات خلال فترة الإجازة عززت جاذبية الدوري الإنجليزي الممتاز على الصعيد العالمي.

وقال بوتر ”الأمر صعب جدا من ناحية اختيار اللاعبين لخوض المباريات، الخبراء في مجال تعافي اللاعبين يقولون إن هذا الأمر ليس جيدا لكن هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا هو جدل المباريات وعلينا أن نتكيف، الأمر صعب، فمن ناحية يمنح الدوري الأندية الكثير من الموارد لمواجهة المتطلبات، أدرك أن البطولة تستفيد من كل هذه المباريات خلال فترة عيد الميلاد، لكن الأمر يختلف حين يتعلق بأداء اللاعبين“.

وسيحظى الدوري الإنجليزي بفترة عطلة شتوية في وقت لاحق هذا الموسم ليواكب بطولات الدوري الأوروبية الكبرى الأخرى، وعليه فستقضي الفرق أسبوعا كاملا دون خوض مباريات في فبراير شباط المقبل.

لكن بوتر قال إن أسبوعا واحدا دون مباريات لن يعوض فترة الضغط الإضافي خلال فترة عيد الميلاد.

وأضاف ”فترة الراحة جيدة لكنها ليست القضية الرئيسية التي تتمثل في أنك تلعب يومي 26 ثم 28 ديسمبر ومدى تأثير هذا على اللاعبين“.