رقم أسود لتشيلسي في خسارته أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

تلقى تشيلسي خسارة قاسية بنتيجة 0/2 أمام ساوثهامبتون في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن تشيلسي خسر مباراتين متتاليتين على أرضه في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ نوفمبر 2011، وكان ذلك تحت قيادة المدرب البرتغالي آندريه فيلاش بواش.

في حين قالت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، إن تشيلسي خسر مباراتين متتاليتين على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز دون إحراز أهداف للمرة الأولى في القرن الحالي.

وسقط تشيلسي في الجولة الـ 17 على ملعبه ستامفورد بريدج أمام بورنموث 0/1، قبل أن يتغلب على توتنهام على ملعب الأخير في الجولة الماضية 0/2.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، ويلعب البلوز مع آرسنال في الجولة المقبلة، يوم الأحد، على ملعب الإمارات.

2 – Chelsea have lost back-to-back home Premier League matches for the first time since November 2011 under Andre Villas-Boas. Concern. #CHESOU pic.twitter.com/tGIZXZV87S

— OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2019