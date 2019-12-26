رقم أسود لتشيلسي في خسارته أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

تلقى تشيلسي خسارة قاسية بنتيجة 0/2 أمام ساوثهامبتون في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن تشيلسي خسر مباراتين متتاليتين على أرضه في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ نوفمبر 2011، وكان ذلك تحت قيادة المدرب البرتغالي آندريه فيلاش بواش.

في حين قالت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، إن تشيلسي خسر مباراتين متتاليتين على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز دون إحراز أهداف للمرة الأولى في القرن الحالي.

وسقط تشيلسي في الجولة الـ 17 على ملعبه ستامفورد بريدج أمام بورنموث 0/1، قبل أن يتغلب على توتنهام على ملعب الأخير في الجولة الماضية 0/2.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، ويلعب البلوز مع آرسنال في الجولة المقبلة، يوم الأحد، على ملعب الإمارات.

2 – Chelsea have lost back-to-back home Premier League matches for the first time since November 2011 under Andre Villas-Boas. Concern. #CHESOU pic.twitter.com/tGIZXZV87S — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2019

وفي آخر مباراة لتشيلسي أمام آرسنال فاز البلوز 4/1، وكان ذلك في المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.

جيرو يقترب من الرحيل

ألمح أوليفيه جيرو، نجم فريق تشيلسي، إلى تفكيره بشكل كبير في مغادرة النادي الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

ويعاني اللاعب الفرنسي الدولي من قلة فرص اللعب المنتظم هذا الموسم، تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ عن جيرو قوله: ”سيكون من الصعب البقاء في تشيلسي، سأتحدث مع المدرب“.

وأضاف ”هناك فرصة كبيرة للغاية لإحداث تغيير، لأنني لا أتلقى وقتا كافيا هنا، في الوقت الحالي أنا لاعب تشيلسي، لا يزال أمامي عدد قليل من المباريات للعب مع الفريق من الآن وحتى بداية موسم الانتقالات“.

وتابع ”بعد ذلك سنجلس سويا ونتخذ القرار الأفضل بالنسبة لي“.

واختتم ”الانتقال إلى فرنسا هو خيار ممكن، هناك توقعات كبيرة مني بالنسبة للمشاركة مع منتخب فرنسا في أمم أوروبا 2020، ولذلك أسعى للمشاركة باستمرار في المباريات“.

وجيرو، البالغ من العمر 33 عامًا، لم يشارك سوى في 7 مباريات هذا الموسم مع تشيلسي بواقع 282 دقيقة فقط، ولم يبدأ أساسيا سوى في 3 مباريات.

وانضم جيرو إلى تشيلسي في يناير/كانون الثاني 2018 قادما من آرسنال الإنجليزي مقابل 17 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2020.