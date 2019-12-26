آرسنال يتعادل مع بورنموث وتشيلسي يسقط أمام ساوثهامبتون وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ فريقه آرسنال لتعادل صعب مع مضيفه بورنموث 1/ 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بورنموث في الدقيقة 34 عن طريق دان جوسيلنغ، قبل أن يسجل أوباميانغ هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 63.

وظهر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد للفريق في أول مباراة يقودها منذ تعيينه يوم الجمعة الماضي خلفا لمواطنه أوناي إيمري الذي تمت إقالته في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث تولى السويدي فريدي لوينبرج لاعب الفريق السابق المهمة بشكل مؤقت.

ورفع آرسنال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج سقط تشيلسي أمام ساوثهامبتون بهدفين دون رد.

افتتح ساوثهامبتون النتيجة عن طريق مايكل أوبافيمي في الدقيقة 31، قبل أن يضاعف ناتان ريدموند النتيجة للضيوف في الدقيقة 73.

بهذا الفوز رفع ساوثهامبتون رصيده إلى النقطة 21 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 32 في المركز الرابع.

وفي مباراة ثالثة استمتع المدرب كارلو أنشيلوتي ببداية مظفرة لمشواره مع إيفرتون بعد الفوز على بيرنلي بهدف دون رد سجله دومينيك كالفرت لوين بضربة رأس في الدقيقة 80 من المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك اليوم الخميس.

واستبسل بيرنلي دفاعيا بينما لم يشكل أي خطورة كبيرة على مرمى إيفرتون لينتصر الأخير بفضل إنهاء رائع للهجمة.

ولعب جبريل سيديبي تمريرة عرضية من جهة اليمين استقبلها كالفرت لوين بضربة رأس رائعة لتسكن الشباك.