جوزيه مورينيو يكشف سر حزنه رغم فوز توتنهام على برايتون بالدوري الإنجليزي

استعاد فريق توتنهام هوتسبير نغمة الانتصارات مرة أخرى، بعد فوزه المهم على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريمييرليغ، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وعلى الرغم من الفوز ظهر الحزن واضحا على ملامح جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام أثناء اللقاء.

كلب مورينيو

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن الكلب الذي تربيه عائلة جوزيه مورينيو توفي أمس خلال موسم احتفالات أعياد الميلاد.

وردا على سؤاله بخصوص الاحتفال بالكريسماس، قال مورينيو: ”لكي أكون أمينا، لقد كان وقتا حزينا بالنسبة لي، لقد توفي كلبي الخاص، وكلبي يعد جزءا من عائلتي“.

وأضاف المدرب البرتغالي: ”ولكن علينا أن ننظر إلى الأمام“.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مورينيو لم يوضح أي تفاصيل عن وفاة كلبته ليا وهي من فصيلة يوركشاير تيرير، إلا أنه ظهر حزينا جدا خلال مباراة برايتون.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن ليا كلبة مورينيو كانت قد تصدرت أغلفة الصحف في إنجلترا بعد أن تسببت في إلقاء القبض على مورينيو عام 2007.

واستجوبت الشرطة المدرب البرتغالي بخصوص عدم تلقي ”ليا“ تحصيناتها بشكل صحيح، ووجهت إليه تحذيرا بهذا الشأن، كما حاول مسؤولو صحة الحيوان التحفظ على الكلب في الحجر الصحي.