ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال وبورنموث (صورة)

سجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدف التعادل في المباراة التي تجمع ناديه آرسنال مع بورنموث في إطار مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف أوباميانغ في الدقيقة 63، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع أوباميانغ رصيده إلى 12 هدفا، بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي متصدر قائمة الهدافين الذي سجل 17 هدفا.
ويأتي في المركز الثالث تامي أبراهام لاعب تشيلسي وداني إنجز لاعب ساوثهامبتون، وسجل كل منهما 11 هدفا.
وفي المركز الرابع يأتي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وهاري كين مهاجم توتنهام، وسجل كل منهما 10 أهداف.
ويحتل 5 لاعبين المركز الخامس، ولكل منهم 9 أهداف، وهم سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي وزميله رحيم سترلينغ، ومحمد صلاح نجم ليفربول وزميله ساديو ماني، وتيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ:
1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفا.
2. بيير-إيميريك أوباميانغ، آرسنال، 12 هدفا.
3. تامي أبراهام (تشيلسي)، وداني إنجز (ساوثهامبتون)، ولكل منهما 11 هدفا.
4. ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وهاري كين (توتنهام)، ولكل منهما 10 أهداف.
5. محمد صلاح وساديو ماني (ليفربول)، وسيرجيو أغويرو ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، تيمو بوكي (نوريتش سيتي)، ولكل منهم 9 أهداف.