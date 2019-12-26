ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال وبورنموث (صورة)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أوباميانغ رفع رصيده إلى 12 هدفا بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي متصدر قائمة الهدافين الذي سجل 17 هدفا.