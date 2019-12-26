صحيفة تكشف موقف إدارة مانشستر يونايتد من بيع بول بوغبا لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، موقف مانشستر يونايتد من بيع النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن مانشستر يونايتد مستعد للتفكير في بيع بوغبا لريال مدريد؛ بشرط أن تكون العروض المقدمة مغرية جدا.

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن مانشستر يونايتد ينتظر أن يقدم ريال مدريد عرضا بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني، أو 85 مليونا فقط بالإضافة إلى بطاقة الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وسعى ريال مدريد بقوة للتعاقد مع بوغبا في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، بناء على طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي.

وذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد أبلغ بوغبا أنه لن يتحرك لضمه في يناير 2020؛ لأسباب مالية.

وريال مدريد ليس النادي الوحيد المرتبط بالتعاقد مع بوغبا، إذ يتردد أن يوفنتوس الإيطالي هو الآخر يريد إعادة الدولي الفرنسي.

وعاد بوغبا للمشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد، بعد فترة غياب طويلة؛ بسبب الإصابة.

وينتهي عقد بول بوغبا، مع مانشستر يونايتد، صيف العام 2026، ويبلغ من العمر 26 عاما.

وقال مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا، قبل أيام، خلال تصريحات أبرزها لشبكة ”ESPN“ يوم السبت: ”بوغبا سعيد للغاية في مانشستر يونايتد، ولا يريد الرحيل عن النادي، ويرغب في التتويج بالألقاب معه، إنه يشعر بالراحة التامة هنا، وكأنه في بيته“.

وأكد رايولا أن العلاقة بين بوغبا ومدربه النرويجي أولي جونار سولشاير متميزة للغاية، لأن سولشاير يتعامل معه بطريقة جيدة ولا توجد أي خلافات بين الطرفين على الإطلاق.

واعترف رايولا بأن ريال مدريد تفاوض مع مانشستر يونايتد لضم بوغبا الصيف الماضي، إلا أن مسؤولي أولد ترافورد رفضوا التفريط في اللاعب الفرنسي، وأكد أن هذا لم يثر أي غضب لدى بوغبا، الذي أكد انتماءه لناديه ورغبته في الاستمرار معه.