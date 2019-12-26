توتنهام يتعافى بفوز صعب على برايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق توتنهام فوزا صعبا على ضيفه برايتون، بنتيجة 2/1، في افتتاح الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس.

وتقدم برايتون أولا عبر آدم ويبستر في الدقيقة 37، في حين تعادل هاري كين لتوتنهام في الدقيقة 53، قبل أن يسجل ديلي آلي هدف الفوز في الدقيقة 72.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 29 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس (مؤقتا)، في حين تجمد رصيد برايتون عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحقق توتنهام الفوز بعدما خسر 0/2 أمام تشيلسي في الجولة الماضية، علما أن السبيرو حقق الفوز 8 مرات الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، مقابل 5 تعادلات، و6 خسائر.

وفي آخر 5 مباريات بين توتنهام وإيفرتون، فاز السبيرز 3 مرات، مقابل تعادل وفوز لبرايتون.

وفي أبرز مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، يلعب ليفربول مع ليستر سيتي، وآرسنال مع بورنموث، وتشيلسي مع ساوثهامبتون، ومانشستر يونايتد مع نيوكاسل، ومانشستر سيتي مع وولفرهامبتون.