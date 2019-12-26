يورغن كلوب يصف مباريات البوكسينغ داي بـ“الجريمة“

انضم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لقائمة المنتقدين للقاءات البوكسينغ داي والتي قد تدفع فرقا للعب لقاءين في 48 ساعة فقط.

وسيواجه ليفربول ليستر سيتي الخميس في قمة الجولة الـ19 يوم الخميس ثم يواجه الأحد بعد 72 ساعة في أنفيلد وولفرهامبتون.

وكان الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بدوره انتقد اللقاءات في نهاية السنة حيث يلعب فريقه لقاءين في ظرف أقل من 48 ساعة؛ الجمعة أمام وولفرهامبتون والأحد أمام شيفلد يونايتد.

ورغم كون المدرب الألماني يتقبل إجراء اللقاءات في أيام الأعياد لكنه وصفها بالجريمة في حق كرة القدم ولا تحمي اللاعبين.

وقال يورغن كلوب في تصريحات نشرتها الصحافة البريطانية :“ لا أحد من المدربين يرفض اللعب في اليوم الموالي لأعياد الميلاد ، لكن اللعب يومي 26 و28 جريمة ”.

وأضاف مدرب ليفربول :“ ليس هناك أي سبب يمنع أكثر من فريق من قضاء أكثر من 48 ساعة بين لقاء وآخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بطبيعة الحال بإمكاننا قول ما نريد لكن لا أحد يسمعنا ”.

وأكد يورغن كلوب أن علوم الرياضة ترفض مثل هذه البرمجة وقال :“ علوم الرياضة لا تمنحك شيئا للتعامل مع هذا الوضع، العلم يقول إن الجسم يحتاج وقتا معينا للانطلاق من جديد لكننا نتجاهل ذلك تماما ونكتفي بالقول : أوه يبدو غريبين على الجري اليوم ”.

ويبقى وضع ليفربول أفضل من منافسه الأصعب مانشستر سيتي الذي سيلعب لقاءين في حوالي 46 ساعة وهو ما دفع غوارديولا لانتقاد برنامج لقاءات البوكسينغ داي.

لكن يورغان كلوب اعتبر أن الأمر جنون وقال :“ هذه السنة نلعب يومي 26 و29 إنها بمثابة عطل ”.

وأضاف كلوب :“ أنا أفهم أن كل مدير فني يذكر الأمر من حين لآخر أو دائما إلى حد كبير، لكن يجب أن يقرر الآخرون ذلك، في ألمانيا من الممكن أن يسبب الكثير من المشاكل ”.

واستعاد كلوب أمام ليستر سيتي لاعب وسطه الهولندي جيورجينهو فاينالدوم الذي غاب عن لقاءات كأس العالم للأندية، فيما يغيب الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين بسب إصابة في الكاحل ولن يعود للملاعب قبل 6 أسابيع.