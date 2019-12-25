أمنيات مدربي الدوري الإنجليزي في الكريسماس

اهتمت صحيفة “ دايلي ميل “ البريطانية بأمنيات مدربي الفرق الإنجليزية في الكريسماس وما يتمنون طلبه من هدايا للسنة الجديدة.

واستعرضت الصحيفة أمنيات مدربي الفرق العشرين المشكلة للدوري الإنجليزي الممتاز حيث يأمل أغلبهم في تفادي النزول والبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تبقى أحلام البعض بالصراع على مركز أوروبي للتأهل للدوري الأوروبي السنة المقبلة.

ونستعرض أمنيات أبرز مدربي الفرق الإنجليزية كما رصدتها الصحيفة:

الألماني يورغان كلوب ( ليفربول ): فك نحس لقب الدوري الإنجليزي

يتصدر الفريق ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وبإمكانه إنهاء السنة متصدرا لكونه يملك فارقا مهما يبلغ 10 نقط عن منافسه.

وسبق للفريق أن تصدر الدوري في أعياد الميلاد سابقا 3 مرات لكنه فشل في النصف الثاني في الفوز باللقب وهو من الفرق القليلة التي واجهها هذا النحس.

وتبقى أمنية يورغن كلوب مدرب الفريق هو تجاوز هذا النحس والبقاء في الصدارة حتى نهاية الموسم واستعادة لقب غائب منذ 30 سنة.

الإسباني ميكيل أرتيتا ( آرسنال ) : البحث عن مدافع

تسلم المدرب الإسباني الشاب تدريب فريقه السابق بعدما عمل في السنوات الأخيرة مساعدا لمواطنه بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

وبالنظر لنتائج الفريق هذا الموسم فأرسنال في حاجة لترميم دفاعه الذي يعاني كثيرا حيث تلقى تسديدات لم يتلقاها سابقا طيلة الموسم.

ويبحث أرتيتا عن مدافع في السوق وإيجاد خطة لتقوية دفاعه والفوز في ملعبه ليعود الفريق للتنافس على المراكز الأولى.

الإسباني بيب غوارديولا ( مانشستر سيتي ) : البحث عن مساعد جديد

تلقى المدرب الإسباني ضربة قوية برحيل مساعده ميكيل أرتيتا نحو آرسنال ليكون المدرب الأول ويبقى أمله في إيجاد مدرب مساعد بسرعة ليخلفه.

ويعرف المدرب الإسباني أن أمله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز تلقى ضربة قوية في بداية الموسم حيث يتخلف عن ليفربول بفارق 11 نقطة ولعب لقاء أكثر من منافسه.

وتبقى بقية الألقاب فرصة للمدرب الإسباني للتنافس والفوز والأهم هو التنافس على لقب دوري أبطال أوروبا حيث يصطدم في دور الـ16 بريال مدريد.

البرتغالي جوزيه مورينيو ( توتنهام ) : قيادة الفريق نحو دوري الأبطال

استعاد توتنهام تحت قيادة جوزيه مورينيو بعض التألق وحقق نتائج جيدة لكنه يحتاج للاستمرارية في الفوز وتسلق المراكز نحو الأربعة الكبار.

وبالنسبة لفريق خسر مليار جنيه إسترليني لبناء ملعبه الجديد فعائدات المشاركة في دوري الأبطال تبقى مهمة، ووعد جوزيه مورينيو بإعادة الفريق للأربع الكبار كما وعد بالتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

الإنجليزي فرانك لامبارد ( تشيلسي ) : دخول سوق الانتقالات

رفعت محكمة التحكيم الرياضي قرار المنع من التعاقدات على الفريق وخففت الحكم من فترتين لفترة وهو ما يتيح للفريق شراء لاعبين في الشتاء.

ومنح لامبارد فرصة لعدة لاعبين شباب أكدوا قدرتهم اللعب في الفريق الأول وتألقوا بشكل لافت أبرزهم أبراهام وماسون وهو ما يدفع المدرب لعدم جلب منافسين يحدون من طموحهم وفرصتهم في اللعب.

ويبقى تعزيز خط الدفاع أبرز ما ينتظره المدرب الشاب خصوصا على مستوى الظهيرين.

النرويجي أولي جونار سولشاير ( مانشستر يونايتد ) : إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار

يعيش مانشستر يونايتد فترة سيئة ويحتاج للعودة بقوة في النصف الثاني من الموسم ليكون بين الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل المدرب النرويجي سولشاير في تغيير المعطيات في النصف الثاني لكنه أكد أنه يحتاج لتدعيم صفوف فريقه في الشتاء في عدة مراكز للمنافسة على التأهل لدوري الأبطال.

الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز ( ليستر سيتي ) : المحافظة على التألق

يمر فريق ليستر سيتي تحت قيادة بريندان رودجرز بفترة جيدة إذ يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 10 نقط عن المتصدر ليفربول و 11 نقطة عن المركز الخامس لكنه يحتاج للبقاء في المسار ذاته لإنهاء الموسم بشكل جيد.

ولا يعتبر شيفلد يونايتد الخامس المنافس الحقيقي على مراكز دوري الأبطال فتوتنهام يبتعد بـ13 نقطة ومانشستر يونايتد يبتعد بـ14 نقطة وأرسنال بـ16 نقطة وهي الفرق التي تعودت على التواجد في دوري الأبطال والمنافسة على المراكز الأولى.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي ( إيفرتون ) : تعاقدات جديدة

عاد الفائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا لإنجلترا للتدريب بعد تجربة سابقة في تشيلسي لكنه يدرب حاليا فريقا ليس من الكبار في إنجلترا.

ويأمل أنشيلوتي في إعادة الفريق للتنافس على المراكز الأوروبية ولذلك فهو سيحتاج لتعزيز صفوف فريقه بلاعبين جدد في الشتاء المقبل.

ويبقى البحث عن مهام هداف أولوية للمدرب الإيطالي المخضرم رغم ثقته في مواطنه الشاب مويس كين لكنه غير كاف في ظل عدم تأقلمه بشكل جيد مع كرة القدم الإنجليزية.