مدرب بورنموث قبل مواجهة آرسنال: قلة خبرة أرتيتا لا تعني أي شيء

قلل إيدي هاو، مدرب بورنموث، من أهمية الخبرة التدريبية قبل مواجهة آرسنال الذي سيخوض أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد ميكيل أرتيتا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غدا الخميس.

وتولى أرتيتا (37 عاما) قيادة آرسنال خلفا لأوناي إيمري الأسبوع الماضي ووصل لاعب الوسط السابق إلى المنصب بعد أن عمل في السنوات الثلاث الماضية مساعدا لبيب غوارديولا في تدريب البطل مانشستر سيتي.

وقال آرسين فينغر، مدرب آرسنال السابق، قبل تعيين أرتيتا إنه ”لا يملك خبرة“ كمدرب وسيحتاج لمساعدة لكن هاو، الذي أصبح مدربا لبورنموث في 2009 عندما كان يبلغ 31 عاما، له رأي مختلف.

وأبلغ هاو (42 عاما) الصحفيين ردا على تفوقه على أرتيتا في الخبرة ”هذا لا يعني أي شيء. المواجهة ليست بيني وبين ميكيل بل تتعلق باللاعبين وكيفية تطبيق خطتنا أمام آرسنال“.

وخاض هاو، الذي قضى فترة قصيرة في تدريب بيرنلي قبل العودة إلى بورنموث في 2012، أكثر من 500 مباراة في مسيرته التدريبية بالفعل.

وأضاف: ”الخبرة جانب من اللعبة. في بداية مسيرتي -أيضا- واجهت مدربين خاضوا عددا كبيرا من المباريات.. الهدف هو الفوز دائما بغض النظر عن عدد المباريات في رصيدك.

”(أرتيتا) يقود فريقا رائعا ويحظى بلاعبين متميزين ولديه أفكاره وفلسفته المبنية على عدد من السنوات في فترة اللعب“.

ويمكن لبورنموث -الذي يحتل المركز الـ 14- تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع آرسنال صاحب المركز الـ 11 اذا فاز بملعبه، بينما يطمح فريق أرتيتا لأول انتصار في ثلاث مباريات.