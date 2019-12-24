رياض محرز يكشف مصير زميله البرازيلي فيرناندينهو في مانشستر سيتي

كشف الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي عن مصير زميله البرازيلي فيرناندينهو، خلال برنامج على قناة ”سكاي“ وأكد أنه سيرحل في الصيف القادم.

ورغم كون عقد لاعب الوسط البرازيلي البالغ 34 سنة ينتهي الصيف القادم، لكنه لم يعلن رحيله عن الفريق، ولم تقدم الإدارة عقدا جديدا للتمديد.

وكان رياض محرز في البرنامج رفقة زميله الظهير الفرنسي بينجامين ميندي يتبدلان الأسئلة، وحين سأله الفرنسي: ”من أعلن أن هذا الصيف سيكون آخر موسم له في مانشستر سيتي؟“.

وأجاب رياض محرز ”دافيد سيلفا وفيرناندينهو“.

والظاهر أن ميندي أكد من حركاته أن رياض محرز كشف سرا داخليا في مانشستر سيتي، حين وضع يده على فمه وهو يبتسم.

وأعلن الإسباني دافيد سيلفا فعلا رحيله عن مانشستر سيتي الصيف القادم، بعد مسيرة استمرت 10 مواسم، ويعتبر حاليا القائد الأول للفريق.

وسيرحل سيلفا نحو الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث يرغب الإنجليزي ديفيد بيكهام في جلبه لفريقه إنتر ميامي، كما يأمل في إنهاء مسيرته رفقة فريقه الأم لاس بالماس.

وانتقل البرازيلي فيرناندينهو لمانشستر سيتي صيف 2013 قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني، وكان من أهم لاعبي الفريق في وسط الميدان كلاعب ارتكاز، وشكل غيابه في السابق مشكلة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وتعاقد مانشستر سيتي مع الدولي الإسباني رودريغو هيرنانديز ”رودري“ البالغ 23 سنة قادما من أتلتيكو مدريد في صفقة كلفت الفريق 70 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، ليكون بديلا للاعب الوسط البرازيلي المخضرم.