واتفورد يحبط مانشستر يونايتد بخسارة جديدة في الدوري الإنجليزي

ألحق واتفورد خسارة جديدة بمنافسه مانشستر يونايتد، عندما تغلب عليه 2/0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الفوز رصيد واتفورد إلى 12 نقطة، لكنه ظل في المركز الأخير في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل الفريقان سلبيًا في الشوط الأول، ومن خطأ فادح من الحارس دافيد دي خيا، افتتح واتفورد التسجيل في الدقيقة 50.

ومن مخالفة على حدود منطقة الجزاء، أرسل هيوز كرة عرضية، تمهدت أمام سار، الذي سدد كرة ضعيفة للغاية، فشل الحارس الإسباني بغرابة في التعامل معها، لتسكن الكرة شباكه.

وحصل واتفورد على ركلة جزاء، بعد تعرض سار لعرقلة من قبل وان بيساكا، نفذها دييني مسددًا مباشرة في وسط المرمى، مسجلًا الهدف الثاني لواتفورد في الدقيقة 54.