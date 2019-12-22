إريكسن يرفض عرضا من مانشستر يونايتد

فتح فريق توتنهام الباب أمام رحيل لاعب وسطه الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية القادمة على أمل كسب مبلغ مالي من رحيله بدل خروجه مجانا في الصيف القادم بعد نهاية عقده.

وبإمكان الدولي الدانماركي البالغ من العمر 27 سنة التفاوض مع فريق جديد وتوقيع عقد معه بداية من السنة القادمة لكن صحيفة “ ميرور “ أكدت أنه توصل بأول عرض وكان من فريق مانشستر يونايتد.

وعرض مانشستر يونايتد مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني على توتنهام لضم اللاعب لكنه تلقى رفضا من إريكسن الذي يرغب في انتظار بقية العروض ليختار الرحيل لوجهة يفضلها.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول ضم كريستيان إريكسن في الصيف الماضي من توتنهام لكنه واجه رفض اللاعب الذي كان يرغب في الرحيل خارج الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا ريال مدريد.

ولم يقدم الفريق الإسباني عرضا لتوتنهام لضم لاعبه بسبب مطالبة دانييل ليفي رئيس الفريق بمبلغ يتجاوز 80 مليون يورو وفضل الانتظار موسما كاملا للتعاقد معه مجانا.

ومن المستبعد أن يقدم ريال مدريد عرضا للاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة وسينتظر قدومه مجانا في الصيف.

وتحاول إدارة توتنهام عدم خسارة لاعبيها مجانا ولذلك فهي تضغط لبيعهم في الشتاء وتمكنت من الحفاظ على المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريريلد الذي مدد عقده فيما ما زال مواطنه يان فيرتونخين وكريستيان إريكسن لم يمددا عقدهما وسيرحلان في الصيف مجانا.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو قد أشار لكونه قد لا يعتمد على لاعبين دون مستقبل في الفريق ووضع إريكسن في دكة البدلاء في أغلب اللقاءات التي قادها كمدرب لكنه واصل الاعتماد على المدافعين البلجيكيين.