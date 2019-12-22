الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن ديربي لندن بين توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار إلى العاصمة البريطانية لندن لمتابعة اللقاء المرتقب بين توتنهام هوتسبرز وضيفه تشيلسي في مواجهة قوية مساء اليوم الأحد في الجولة الثامنة عشرة للدوري الإنجليزي.

ويبدو لقاء ديربي لندن حافلا بالتفاصيل المهمة وخاصة مواجهة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز ضد تشيلسي الفريق الأسبق الذي قاده من قبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح موقعة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب توتنهام في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل توتنهام المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وفاز الفريق في 7 مواجهات وتعادلا 5 مرات وخسر مثلها.. وسجل السبيرز 32 هدفا واستقبل 24 هدفا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 29 نقطة من خلال 9 انتصارات وتعادلين و6 هزائم، وسجل البلوز 31 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.

ويحتل صدارة هدافي تشيلسي تامي إبراهام برصيد 11 هدفا ويتصدر ترتيب هدافي توتنهام هاري كين برصيد 9 أهداف.. وتعد المواجهة بمثابة صدام الأستاذ والتلميذ بين جوزيه مورينيو مدرب توتنهام ولاعبه الأسبق فرانك لامبارد الذي تحول للتدريب ويقود تشيلسي.

وفاز تشيلسي في آخر لقاءين على حساب توتنهام وكان آخر فوز للسبيرز يوم الـ8 من يناير الماضي بهدف نظيف.

كيف يفكر مورينيو؟

يبحث توتنهام عن تحقيق الفوز الذي يقود الفريق للاقتراب بقوة من دخول المربع الذهبي.

ويأمل السبيرز أن يحقق الفوز على حساب تشيلسي بقيادة المدرب مورينيو الذي رفض قبل مباراة البلوز أي أحاديث عاطفية عن علاقته بتشيلسي مؤكدا أنه لم يعد لتشيلسي مكان داخل قلبه حاليا.

وأضاف مورينيو: ”انتمائي حاليا لتوتنهام بنسبة 100%، مثلما كانت الحال خلال عملي في كل الأندية التي توليت تدريبها“.

ويغيب عن توتنهام الحارس هوجو لوريس وميتشيل فورم وبن دافيز وإريك لاميلا وتانجي ندومبلي، ويعتمد السبيرز على تشكيلة تضم الحارس باولو جازانيجا وأمامه رباعي الدفاع دافينسون سانشيز وتوبي ألديرفيلد وسيرجي أورييه ويان فيرتونخين.

ويقود خط الوسط إريك داير وموسى سيسوكو وصانع الألعاب ديلي آلي مع الثلاثي الهجومي هونج سون مين ولوكاس مورا وهاري كين.

لامبارد.. وأسلحة البلوز

يحشد تشيلسي أسلحته من أجل تحقيق الفوز على توتنهام رغم صعوبة المهمة وهو ما أكده المدرب فرانك لامبارد في المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أن توتنهام لديه قوام فريق رائع منذ أن كونه المدرب ماوريسيو بوكتينيو.

ويغيب عن تشيلسي اللاعب روبن لوفتوس تشيك، ويعتمد على تشكيلته التي تضم الحارس كيبا وأمامه رباعي الدفاع أنطونيو روديجير وكورت زوما مع الظهير الأيمن رايس جيمس والظهير الأيسر إيميرسون.

ويقود خط الوسط جورجينهو وبجواره نجولو كانتي وماتيو كوفاسيتش بينما يلعب تشيلسي بمثلث الهجوم كريستيان بوليسيتش وويليان أو ماسون مانوت مع القناص تامي ابراهام.

وأكد محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لإرم نيوز أن صراع الأطراف سيلعب دورا كبيرا في ظل اعتماد مورينيو ولامبارد على الكرات العرضية لاستغلال قدرات كين وابراهام.

وأضاف: ”مورينيو يلعب في خط الوسط ويغلق مناطقه بوجود ثنائي الارتكاز سيسوكو وداير وأيضا قدرات ديلي آلي الذي يجيد اللعب كصانع ألعاب، ويقوم بتوزيع الكرة مع انطلاقات أورييه تحديدا بسرعاته“.

وأشار إلى أن تشيلسي يعتمد على قوة وسرعة ابراهام وبوليسيتش وويليان في الخط الأمامي لاختراق دفاعات توتنهام.