أرتيتا يحدد الصفقة الأولى مع آرسنال في الميركاتو الشتوي

يبدأ الإسباني ميكيل أرتيتا، شواره بشكل رسمي في قيادة ناديه الجديد أرسنال الإنجليزي، يوم الخميس المقبل، بمواجهة صعبة خارج الأرض أمام بورنموث، في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وكان آرسنال أعلن تعاقده رسميا مع أرتيتا نهاية الأسبوع الماضي، ليقود الغانرز خلفا للإسباني أوناي إيمري الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج.

وكان أرتيتا يعمل مساعدا لمواطنه بيب غوارديولا في نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، ثم رحل لبدء تجربته التدريبية الاحترافية الأولى كمدير فني في نادي أرسنال.

وشاهد أرتيتا تعادل آرسنال أمس مع إيفرتون دون أهداف في المرحلة الـ18 من البريمييرليغ، في المباراة التي قادها فنيا المدرب المؤقت، السويدي فريدي ليونبيرغ.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن أرتيتا بدأ بالفعل في وضع تصور خطة آرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020، في ظل صعوبة التعاقد مع نجوم بارزين لارتباطهم مع أنديتهم مع انتصاف الموسم.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن أرتيتا وضع المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز، لاعب نادي نابولي الإيطالي، على رأس اللاعبين المطلوب التعاقد معهم بشكل فوري في أرسنال خلال الميركاتو الشتوي.

وشارك ميرتينز هذا الموسم في 21 مباراة مع نابولي، وأحرز خلالها 9 أهداف وصنع 4 أخرى.

وينتهي عقد ميرتينز مع نابولي في صيف 2020، وهو ما يجعل انتقاله إلى أرسنال مهمة في المتناول، كونه لم يجدد عقده مع النادي الإيطالي حتى الآن، وهو ما سيفتح الباب لرحيله في يناير كي يحصل نابولي على مقابل مادي من الصفقة، بدلا من رحيله في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم، وذلك حسب صحيفة ”إكسبريس“.

وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال يمكن أن يحسم صفقة ميرتينز، 32 عاما، مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني، مستغلا قرب نهاية عقده مع نابولي.

وأحرز آرسنال 24 هدفا في 18 مباراة خلال منافسات الدوري الإنجليزي، وهو رقم ضعيف مقارنة بالأندية الكبرى في المسابقة، وعلى رأسها مانشستر سيتي 50 هدفا، ليفربول 42، ليستر 41، توتنهام 32، وتشيلسي 31 هدفا، وهو ما يجعل أرتيتا مهتما بضم المخضرم ميرتينز إلى صفوف الغانرز.