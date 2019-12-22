تشيلسي ينضم للصراع على خطف سانشو

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي تشيلسي انضم إلى الصراع على الظفر بصفقة جادون سانشو النجم الإنجليزي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ووفقًا لصحيفة ”صن“ البريطانية اليوم الأحد فإن تشيلسي مستعد لدفع 120 مليون جنيه إسترليني لدورتموند للحصول على توقيع سانشو البالغ من العمر 19 عاما.

ولكن تشيلسي سيجد نفسه في صراع شديد مع مانشستر يونايتد على ضم الموهبة الشابة الذي سجل تسعة أهداف في البوندسليغا هذا الموسم.

وانتقل سانشو إلى دورتموند في نهاية موسم 2017 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل سبعة ملايين جنيه إسترليني ونجح في تسجيل 12 هدفا و14 تمريرة حاسمة في أول موسم له مع الفريق.

وأصبح سانشو أصغر لاعب في تاريخ دورتموند يحرز أكثر من عشرة أهداف.

أرقام مذهلة

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن سانشو سجل أكبر عدد من المراوغات في الدوري الألماني الموسم الماضي، بعدما نجح في 113 مراوغة، بفارق 42 مراوغة عن أقرب ملاحقيه.

وسجل سانشو 10 أهداف وصنع 11 في 21 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي، علمًا أنه انضم للنادي الألماني صيف العام 2017، وسجل للفريق 24 هدفًا وصنع 34 من إجمالي 76 مباراة.

وينتهي عقد سانشو مع بروسيا دورتموند في يونيو 2022، ويحصل على راتب أسبوعي يبلغ 190 ألف جنيه إسترليني، أي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.