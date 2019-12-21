بالدرجات.. تقييم نجوم مباراة ليفربول ضد فلامنغو: ماني يتفوق على محمد صلاح.. و“صفر“ للحكم القطري

حقق نادي ليفربول الإنجليزي إنجازاً جديداً، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم للأندية، عقب فوزه على فلامنغو البرازيلي بهدف نظيف، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وختم ليفربول عام 2019 على أفضل ما يكون، بعد أن أضاف البطولة الثالثة إلى سجل بطولاته منذ يونيو الماضي، بعد أن توّج ببطولة دوري أبطال أوربا على حساب توتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد، وفاز بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي في إسطانبول، وأخيراً نجح في اقتناص كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

كان ليفربول الأخطر على مرمى فلامنغو طوال الـ120 دقيقة، في المباراة النهائية التي امتدت إلى وقت إضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وكاد البرازيلي فيرمينو والغيني نابي كايتا أن يفتتحا التسجيل مبكراً للريدز في الدقائق العشر الأولى من المباراة، إلا أن اللاعبين أهدرا فرصتين بغرابة شديدة.

تماسك فلامنغو بعد مرور نصف الشوط الأول، وبادل ليفربول الهجمات، وأنقذ جو غوميز فرصة هدف محقق من أمام برونو هينريك.

وفي الشوط الثاني بدأ ليفربول مهاجماً بشدة، ووقف القائم الأيمن لمرمى فلامنغو حائلاً أمام فرصة هدف محقق للبرازيلي فيرمينو، وشكّلت الهجمات التي شنّها بطل البرازيل خطورة كبيرة على مرمى الحارس أليسون، الذي تألق في إنقاذ فرصة من أمام غابرييل باربوسا.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي قمة الإثارة، بعد أن انفرد السنغالي ساديو ماني بمرمى فلامنغو، وتعرض لإعاقة من رافينيا، ويطلق الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم صافرته معلناً احتساب ركلة جزاء، إلا أن تقنية الفيديو أشارت إلى أن الخطأ كان من خارج المنطقة، وعاد الحكم في قراره، وألغى ركلة الجزاء، ولم يحتسب أي أخطاء.

وفي الوقت الإضافي الأول أحرز فيرمينو هدف المباراة والبطولة، بعد تلقيه تمرية ساديو ماني، وأنقذ حارس فلامنغو فرصة هدف ثاني من قدم محمد صلاح، وكاد الفريق البرازيلي أن يصعق ليفربول في الدقيقة 120، إلا أن إنريكي بيريو أطاح بالكرة فوق العارضة.

من جانبه، رصد وقع thisisanfield تقييم لاعبي ليفربول المتوجين ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الريدز، والذي جاء كالتالي:

أليسون، أرنولد، روبرتسون، كايتا، محمد صلاح، فيرمينو 7 درجات.

تشامبرلين 6 درجات.

جو غوميز، ساديو ماني، جوردان هندرسون 8 درجات.

واختار الموقع القائد هندرسون بوصفه رجل المباراة، بعد الأداء الرائع الذي قدّمه سواء في الأدوار الدفاعية أو الهجومية، ومساهمته في الهدف الوحيد للريدز، بعد تمريرة رائعة لساديو ماني في عمق دفاعات فلامنغو، قبل أن يمرر السنغالي الكرة لفيرمينو، الذي أحرز هدف التتويج.

وسخر موقع thisisanfield من الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، وقال إنه كان يريد أن يكون نسخة من الحكم الإنجليزي الشهير مايك دين، إلا أنه كان كثيراً ما يتحدث مع اللاعبين ويضع يديه على أجسادهم.

وأكد أن الحكم القطري تغاضى كثيراً عن عدم احتساب أخطاء واضحة لصالح ليفربول، ووصفته بالمتآمر في اللعبة التي تراجع فيها عن احتساب ركلة جزاء لصالح ماني.

وقال الموقع إن الحكم كان يريد إثبات وجوده أمام كاميرات التليفزيون في هذه المباراة التي يتابعها الجميع، ولذلك فقد استحق صفراً كبيراً في إدارته للمباراة.