محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية.. ومهاجم الهلال في المركز الثالث

بات محمد صلاح أول مصري وعربي ينال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية بعدما قاد ليفربول للفوز باللقب على حساب فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي يوم السبت في قطر.

وحصل صلاح البالغ عمره 27 عاما على الكأس الذهبية بينما نال الكأس الفضية لثاني أفضل لاعب برونو هنريكي لاعب فلامنغو الذي تفوق على البرازيلي كارلوس إدواردو قائد الهلال السعودي الذي حصل على الجائزة البرونزية.

وجاء فوز صلاح بالجائزة نظرا للشعبية الكبيرة التي اكتسبها خلال البطولة التي أقيمت في الدوحة رغم أنه لم يسجل أي هدف في مباراتي ليفربول في البطولة سواء أمام مونتيري المكسيكي صاحب المركز الثالث أو فلامنغو.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفا في الوقت الإضافي ليمنح ليفربول الفوز بهدف نظيف على فلامنغو ويحرز لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.

ووضع البرازيلي فيرمينو الكرة في الشباك مسجلا هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي ليؤكد انتصار فريق المدرب يورغن كلوب بطل أوروبا ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع إثارة بالغة إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول بداعي وجود مخالفة من رافينيا ضد ساديو ماني، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار بسبب حدوث الاحتكاك خارج منطقة الجزاء.

وفقد ليفربول لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين في الشوط الثاني بسبب إصابة في الركبة، وغادر لاعب منتخب إنجلترا الملعب بعدما سقط بصورة سيئة على الركبة اليمنى نفسها التي أصيب فيها بقطع الأربطة في 2018 ليبتعد لمدة عام كامل.