 أهداف مباراة ليفربول وفلامنغو.. فيرمينو يسجل بطريقة رائعة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ليفربول وفلامنغو.. فيرمينو يسجل بطريقة رائعة (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول وفلامنغو.. فيرمينو يسجل بطريقة رائعة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل البرازيلي فيرمينو مهاجم ليفربول هدفًا رائعًا، ليمنح فريقه التقدم في نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامنغو البرازيلي.

واحتاج ليفربول لوقت إضافي من أجل التسجيل في شباك فلامنغو الذي عاند بطل دوري أبطال أوروبا كثيرًا.

ومن هجمة مرتدة منظمة للغاية نجح ماني في تمرير كرة ممتازة لفيرمينو الذي راوغ الدفاع وحارس المرمى وسدد الكرة في الشباك.

ويبحث الفريقان عن حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخهما، فالريدز أبطال أوروبا يتطلعون لإنهاء العام 2019 بلقب جديد في مواجهة فلامنغو بطل أمريكا الجنوبية.

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