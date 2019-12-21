رياض محرز يهز الشباك في فوز مانشستر سيتي على ليستر.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

وضع مانشستر سيتي حدًا لسلسلة دون هزيمة في تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضيفه ليستر سيتي، عندما تغلب عليه 3-1 في إستاد الاتحاد اليوم السبت على الرغم من تقدم الفريق الزائر عبر جيمي فاردي.

وصعق هدف فاردي، وهو رقم 17 له في الدوري هذا الموسم، من انطلاقة رائعة صاحب الأرض في الدقيقة 22.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر#مانشستر_سيتي pic.twitter.com/VEeHz4Bj3M — إرم سبورت (@EremSports) December 21, 2019

لكن رياض محرز لاعب ليستر السابق أدرك التعادل بعد ذلك قبل أن يضيف زميله إيلكاي جندوجان الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد خطأ ضد رحيم سترلينج في نهاية الشوط الأول.

وسيطر مانشستر سيتي على المباراة وصنع كيفن دي بروين الهدف الثالث لجابرييل جيسوس قبل 20 دقيقة من النهاية.

وفي غياب ليفربول المتصدر بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية كانت المنافسة بين الفريقين المطاردين وبدا أن مانشستر سيتي حامل اللقب هو الأقرب لتقليص الفارق.

وظل مانشستر سيتي في المركز الثالث متأخرًا بفارق 11 نقطة عن القمة، لكنه لعب مباراة أكثر من ليفربول. ويتقدم ليستر، الذي انتصر في ثماني مباريات وتعادل مرة واحدة في آخر تسع مواجهات، بنقطة واحدة على حامل اللقب.

ولن تكون الأمور سهلة على ليستر الذي يستضيف ليفربول يوم الخميس المقبل.

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