أهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر.. 3 – 1 لحامل اللقب (فيديو)

تقدم جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي للضيوف على أصحاب الأرض مانشستر سيتي، في المباراة التي يحتضنها ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ18 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فاردي في تسجيل الهدف الأول لليستر من هجمة مرتدة منظمة للغاية.

ولم يستمر تقدم ليستر كثيرًا حيث نجح رياض محرز في إحراز هدف التعادل لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

ويحتل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا قبل انطلاق هذه المباراة.

وتقدم إلكاي غوندوغان لمانشستر سيتي من ركلة جزاء.

وعزز خيسوس تقدم مانشستر سيتيبهدف ثالث.

البريمرليغ || ليستر 1 × 0 السيتي ، فاردي و انهاء رائع ???? pic.twitter.com/WG2ivoPanS — اهداف و ملخصات كرة القدم (@ahdafmo3ath) December 21, 2019

البريمرليغ || السيتي 1 × 1 ليستر ، محرز. pic.twitter.com/0VYpmUUKkb — اهداف و ملخصات كرة القدم (@ahdafmo3ath) December 21, 2019

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ثاني مانشستر سيتي , غاندوغان HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/106kS4Et4m — فيصل اهداف (@CSHD20000) December 21, 2019