 أهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر.. 3 – 1 لحامل اللقب (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر.. 3 – 1 لحامل اللقب (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر.. 3 – 1 لحامل اللقب (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي للضيوف على أصحاب الأرض مانشستر سيتي، في المباراة التي يحتضنها ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ18 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فاردي في تسجيل الهدف الأول لليستر من هجمة مرتدة منظمة للغاية.

ولم يستمر تقدم ليستر كثيرًا حيث نجح رياض محرز في إحراز هدف التعادل لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

ويحتل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا قبل انطلاق هذه المباراة.

وتقدم إلكاي غوندوغان لمانشستر سيتي من ركلة جزاء.

وعزز خيسوس تقدم مانشستر سيتيبهدف ثالث.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الدوري الإنجليزي
تاغ
جيمي فاردي
رياض محرز
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث