من هو أفضل مدرب في العالم؟.. زيدان يجيب

لا يزال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يعتقد أن بيب غوارديولا هو الأفضل، رغم التساؤلات التي تحيط بمدرب مانشستر سيتي في إنجلترا لأول مرة، مع تراجع فريقه بفارق 14 نقطة خلف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويواجه زيدان غوارديولا لأول مرة كمدرب عندما يلتقي الفريقان في مواجهة كبيرة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في فبراير شباط.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة ريال مدريد ضد أتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني غدا الأحد: ”مواجهته ستكون مناسبة استثنائية، احترمته كثيرا كلاعب وأحترمه كمدرب، أعتقد أنه أفضل مدرب في العالم.

”أثبت نفسه طيلة مسيرته وبالطبع أتطلع لمواجهة فريقه“.

ولم يلتق لاعبا الوسط إلا ثلاث مرات على أرض الملعب، إذ انضم زيدان إلى ريال مدريد كلاعب في 2001 في الوقت الذي كانت مسيرة غوارديولا الرائعة مع برشلونة في نهايتها.

وحقق الاثنان نجاحات كبيرة في التدريب، إذ فاز غوارديولا بثمانية ألقاب في الدوري مع برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، بالإضافة لفوزه بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة، بينما نال زيدان اللقب الأوروبي الأبرز ثلاث مرات كمدرب لريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري بفارق الأهداف عن برشلونة ولكل منهما 36 نقطة بعد تعادلهما بدون أهداف في لقاء القمة يوم الأربعاء الماضي.

وسيفتقد زيدان الثنائي المصاب إيدن هازارد ومارسيلو أمام بيلباو صاحب المركز السابع، كما يغيب أيضا لاعب الوسط المؤثر كاسيميرو بسبب الإيقاف.