تقرير: ريال مدريد يبلغ بوغبا بفشل عملية التعاقد معه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد أبلغ النجم الفرنسي بول بوغبا بصعوبة التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي المقبل في يناير 2020.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا بوغبا بالفعل بصعوبة التعاقد معه الشهر المقبل، لوجود مشكلة مالية يحتاج النادي الإسباني حلها في البداية حتى لا تؤثر على أرصدته.

ويعاني ريال مدريد من وجود فارق في الميزانية السنوية بقيمة 200 مليون يورو، بسبب المبالغ التي دُفعت في الميركاتو الصيفي الماضي من أجل ضم أكثر من صفقة كان يحتاجها المدرب الحالي، زين الدين زيدان.

وأنفق ريال مدريد أكثر من 300 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد، بينها 100 مليون لضم البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي، و60 مليونًا للتعاقد مع لوكا يوفيتش.

وأعلن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أمس الجمعة، أن بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، لن يرحل عن أولد ترافورد في سوق الانتقالات الشتوي.

يشار إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يصر على ضم بوغبا، ويرفض شراء لاعبين يشغلون مركزه مثل دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي، والدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي.

وفي وقت سابق، قال مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا خلال تصريحات أبرزتها شبكة ”ESPN“: ”بوغبا سعيد للغاية في مانشستر يونايتد، ولا يريد الرحيل عن النادي، ويرغب في التتويج بالألقاب معه، إنه يشعر بالراحة التامة هنا، وكأنه في بيته“.

وأكد رايولا أن العلاقة بين بوغبا ومدربه النرويجي أولي جونار سولشاير متميزة للغاية؛ لأن سولشاير يتعامل معه بطريقة جيدة ولا توجد أي خلافات بين الطرفين على الإطلاق.

واعترف رايولا بأن ريال مدريد تفاوض مع مانشستر يونايتد لضم بوغبا الصيف الماضي، إلا أن مسؤولي أولد ترافورد رفضوا التفريط في اللاعب الفرنسي، وأكد أن هذا لم يثر أي غضب لدى بوغبا، الذي أكد انتماءه لناديه ورغبته في الاستمرار معه.