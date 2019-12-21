الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يخوض مانشستر سيتي اختبارا صعبا أمام ضيفه ليستر سيتي، مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي.

ويبقى هذا اللقاء صعبا للغاية في ظل الأداء المتميز الذي يقدمه ليستر سيتي هذا الموسم، والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول ومانشستر سيتي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت السعودية على ملعب ”الاتحاد“.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وحقق الفريق 11 انتصارا وتعادل مرتين وتلقى 4 هزائم وسجل مانشستر سيتي 47 هدفا وهو صاحب الهجوم الأقوى واستقبل 19 هدفا.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة بقيادة المدرب الإيرلندي برندان رودجرز، وحقق الفريق 12 انتصارا وتعادل 3 مرات وخسر مرتين وسجل الفريق 40 هدفا واستقبل 11 هدفا وهو صاحب أقوى دفاع.

ويحتل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بينما يحتل صدارة هدافي مانشستر سيتي برصيد 9 أهداف.. وفاز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بهدف نظيف يوم 6 مايو الماضي في بطولة الدوري.

أسلحة مانشستر سيتي.. وأفكار غوارديولا

يحشد فريق مانشستر سيتي أسلحته لعبور هذه المواجهة الصعبة من أجل تحقيق الفوز وتعزيز موقفه في سباق الصدارة.

وأكد المدرب بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي قبل اللقاء، أن المباراة ستكون قوية أمام منافس صعب، موضحا أن ليستر سيتي لا يقدم مفاجأة بمستواه الكبير هذا الموسم، خاصة أنه كان من قبل بطلا للدوري في السنوات الأخيرة.

ويفتقد مانشستر سيتي جهود الثلاثي جون ستونز وإيمريك لابورت وليروي ساني، ويعتمد السيتي على تشكيلة تضم الحارس إديرسون وأمامه الرباعي الدفاعي فرناندينهو ونيكولاس أوتاميندي وكايل ووكر وبنيامين ميندي.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره كيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان، بينما يقود الهجوم رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا أو فيل فودين وغابريل جيسوس.

أوراق ليستر.. وطموح رودجرز

يسعى ليستر سيتي لمفاجأة مانشستر سيتي وتحقيق الفوز والنقاط الثلاث التي تكمل مسيرة الانتصارات في الموسم الحالي بقيادة المدرب برندان رودجرز، الذي أكد قبل المباراة أن المواجهة ستكون صعبة للفريقين والجميع ينتظر مواجهة قوية تعبر عن قوة مستوى الفريقين.

ويغيب عن ليستر سيتي اللاعب ماثيو جيمس للإصابة، ويعتمد ليستر سيتي على تشكيلته التي تضم الحارس كاسبر شمايكل وأمامه رباعي الدفاع جوني إيفانز وكاجلار سويونكو وريكاردو بيريرا وبن تشيلويل.

ويقود خط الوسط ويلفريد نديدي وبجواره يوري تيلمانس وجيمس ماديسون مع ثنائي الأطراف إيوزي بيريز وهارفي بارنس.. وفي الهجوم جيمي فاردي.

وأكد محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبرة الإنجليزي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، أن المباراة ستكون صعبة وقوية بين فريقين كبيرين، خاصة أن ليستر تطور بشكل كبير في الموسم الحالي.

وأضاف: ”ليستر سيتي يملك أقوى دفاع في الدوري ويواجه أقوى هجوم أيضا، وهو ما يخلق صراعا تكتيكيا كبيرا في أرض الملعب.. وغوارديولا يواجه منافسة صعبة وضغوطا كبيرة أمام جماهير السيتي؛ لمنع المزيد من نزيف النقاط، كما أن ليستر سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لمزيد من التقدم في الموسم الحالي“.

وأكد أن هناك صراعا آخر بين فاردي كمهاجم قناص ودفاع مانشستر سيتي، وخاصة أن فاردي يتصدر ترتيب هدافي البريميرليغ.