أرتيتا: أتفهم مخاوف جماهير آرسنال.. ومستعد لمواجهة المخاطر

تقبل ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الجديد المخاطر التي ينطوي عليها تعيينه بسبب افتقاره إلى الخبرة التدريبية الكافية لكنه تعهد ببذل ”كل قطرة دم“ من أجل تصحيح مسار الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وترك أرتيتا دوره كمساعد لمدرب مانشستر سيتي ليتولى تدريب آرسنال بعد مواطنه الإسباني أوناي إيمري الذي أُقيل الشهر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ولم يسبق أن درب أرتيتا (37 عامًا) أي فريق من قبل لكن راؤول سانيي مدير الكرة في آرسنال يشعر أن قائد الفريق السابق هو ”الشخص المثالي“ لتولي المهمة من بين عدد من المرشحين المتميزين.

وقال أرتيتا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:“أتفهم تمامًا مخاوف المشجعين، سأحاول إقناع الجمهور بقدرتي، ولم أكن لأتقدم لهذه المهمة إلا إذا كنت مستعدًا لها، وسأبذل كل قطرة دم ليكون آرسنال أفضل حالًا“.

وأضاف:“أشعر أنني عدت إلى منزلي، وأدرك حجم التوقعات، وأعرف مستوى ومكانة هذا النادي وما يستحقه“.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في الدوري الانجليزي متأخرًا بفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل) بعد 5 انتصارات في 17 مباراة هذا الموسم.

وقال أرتيتا إن أولوياته تتركز على رفع الروح المعنوية للاعبين قبل التركيز على تحسين النتائج في الدور الثاني من الموسم.

وأوضح:“لا أريد أشخاصًا يخافون بل أريدهم يتحملون المسؤولية، وأريد أشخاصًا يظهرون الحماس والطاقة، وكل شخص لا يتبنى هذا لن يكون مناسبًا لبيئة العمل هذه“.

وقضى أرتيتا (37 عامًا) فترة ناجحة في سيتي كمساعد للمدرب جوارديولا وساعد بتتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.

وقال المدرب الإسباني الجديد:“تعلمت من غوارديولا الحسم والثبات في المواقف وتطبيق ثقافة النادي كل يوم للحصول على ذهنية الفوز، والحفاظ على القمة أمر أصعب لهذا السبب فإن كل يوم له أهميته، وقدرته على ممارسة عمله مذهلة“.

وسيقود السويدي فريدي يونجبيرغ المدرب المؤقت آرسنال لآخر مرة حين يتوجه لملاقاة إيفرتون صاحب المركز 16، غدًا السبت، لأن ارتيتا لا يزال يستكمل أعضاء فريقه التدريبي.

وردًا على سؤال عما إذا كان يونجبيرغ سيكون ضمن هذا الفريق أجاب أرتيتا:“أحتاج للجلوس والحوار معه، وربما نحتاج 8 ساعات لشرح الموقف وتحديد أهدافه وما يراه بالنسبة للاعبين، وسنحتسي فنجانين من القهوة ونتخذ القرار“.