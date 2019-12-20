شكوك بشأن مشاركة ديفيد سيلفا خلال مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مشاركة صانع اللعب ديفيد سيلفا أمام ليستر سيتي، غدًا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم محل شك، لكن المهاجم سيرجيو أغويرو وقلب الدفاع جون ستونز استعادا لياقتهما مجددًا.

وأصيب سيلفا وستونز في فوز سيتي 2-1 على مانشستر يونايتد في السابع من ديسمبر/ كانون الأول، بينما لم يلعب أجويرو الذي أحرز 13 هدفًا في 16 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي: ”خاض أغويرو وستونز التدريبات. لكن سيلفا لا“.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني متقدمًا بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وقال غوارديولا إنه لم يشعر بالمفاجأة لرؤية ليستر سيتي يقدم أداء جيدًا، وقال: ”شعرت في الموسم الماضي أن ليستر سيتي سيقاتل ليكون ضمن المربع الذهبي وهو ما يحدث حاليًا. إنه فريق رائع، رحل هاري ماغواير لكن بقية الفريق ظل كما هو، ويتمتع ليستر سيتي بتفوق في خط الوسط وعند تنفيذ الهجمات المرتدة والقدرة على السيطرة على الملعب“.

وتتأرجح آمال مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، إذ يتأخر الفريق بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر لكن فرص الفريق لا تزال قائمة بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد وكأس الرابطة.

وقال غوارديولا إن فريقه لديه الحافز للعب ويدرك تمامًا مدى سرعة تغير الأوضاع في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الشتاء.

وأضاف: ”الفارق بيننا وبين الفرق التي تسبقنا أو نسبقها يمكن أن يتغير في غضون أسابيع قليلة خاصة في هذه الفترة. علينا أن نؤدي ما يجب علينا القيام به“.

كما بعث غوارديولا (48 عامًا) أطيب الأمنيات إلى ميكيل أرتيتا مساعده السابق الذي تأكد، اليوم الجمعة، رحيله عن سيتي ليتولى تدريب آرسنال، قائلًا: ”قرر الانتقال إلى هناك، لا يمكنك إيقافه، عليه أن يسعى لتحقيق أحلامه، آرسنال يشكل جزءًا كبيرًا من مسيرته، نتمنى له كل التوفيق. أثق أنه سيقوم بعمل رائع“.