فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ينفي محاولة استنساخ أسلوب مورينيو التدريبي

سيظل فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي يكن احترامًا كبيرًا إلى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، لكنه أعرب عن أمله أن تكون له بصمته الخاصة في التدريب ونفى محاولة استنساخ أسلوب المدرب البرتغالي.

وفاز لامبارد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي حين كان لاعبًا تحت قيادة مورينيو، لكنه سيواجه مدربه السابق للمرة الثانية حين يحل تشيلسي ضيفًا على توتنهام في الدوري الأحد المقبل.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”كان مدربًا جيدًا ولديه الكثير من الصفات الجيدة، لكنني لن أحاول أن أكون نسخة من أحد، أنا سعيد بمواجهة جوزيه. كان الأمر رائعًا حين واجهته العام الماضي وقت أن كنت أدرب ديربي كاونتي وكان يدرب مانشستر يونايتد. الاحترام يبقى بيننا دائمًا.

وأضاف: ”الأمر الأهم هو المواجهة بين تشيلسي وتوتنهام وماذا تعنيه هذه المباراة. وما يجب أن يعنيه هذا للاعبينا ولنا لأن هذه هي متعة كرة القدم“.

وقاد مورينيو فريق توتنهام لتحقيق أربعة انتصارات في خمس مباريات في الدوري منذ أن حل بدلًا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الشهر الماضي. وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة يعني أنه سيتخطى تشيلسي ليصبح ضمن فرق المربع الذهبي في البطولة.

في غضون ذلك، تلقى تشيلسي أربع هزائم في آخر خمس مباريات في الدوري لكن لامبارد لا يرى أي سبب للفزع.

وقال لامبارد: ”نتوقع أن يخوض توتنهام المباراة بروح مختلفة. نتوقع مواجهة مختلفة بعض الشيء في ظل وجود لاعبين مميزين لديهم قدرتهم على تهديد المرمى، إضافة إلى مؤازرة الجمهور على ملعبهم“.