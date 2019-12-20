تقرير: غوارديولا يضع شروطه للاستمرار مع مانشستر سيتي

لا تزال التكهنات تحيط بمستقبل الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل نهاية عقده مع السيتزنز في صيف 2021.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن غوارديولا يمكن أن يرحل عن السيتي قبل نهاية عقده بموسم كامل مقابل سداد الشرط الجزائي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن غوارديولا يدرس الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، ما لم يتم تنفيذ المطالب التي يريدها المدرب للاستمرار في القيادة الفنية لحامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، خلال الموسمين الأخيرين.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن غوارديولا طلب من إدارة مانشستر سيتي التعاقد مع 3 لاعبين على الأقل، اثنان منهم في خط الدفاع، إضافة إلى مهاجم.

وتابعت: ”لم يكن ميركاتو مانشستر سيتي في الصيف الماضي على المستوى المتوقع، خاصة أن النادي لم يتعاقد مع مدافع بديل للقائد البلجيكي فنسنت كومباني، وهو ما أثّر كثيرًا على القدرات الدفاعية للسيتي بعد إصابة الفرنسي إمريك لابورت“.

ومضت تقول: ”لم يظهر البرتغالي خواو كانسيلو بالمستوى المتوقع، بعد صفقة انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر سيتي، وأصبح أحد المرشحين بقوة للرحيل عن قلعة الاتحاد بنهاية الموسم“.

وأكدت أن غوارديولا طلب ضم مهاجم مميز، في ظل غموض موقف الألماني ليروي ساني، الذي يرغب بايرن ميونخ في التعاقد معه، إضافة إلى الإصابة التي تعرض لها اللاعب الدولي الألماني مطلع الموسم في مباراة ليفربول على الدرع الخيري.

ونوهت الصحيفة إلى أن غوارديولا يريد أيضًا التعاقد مع مساعد مدرب بشكل فوري، بعد رحيل مايكل أرتيتا المنتظر لقيادة نادي آرسنال الإنجليزي خلفًا للإسباني أوناي إيمري.

وتراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث في البريمييرليغ، برصيد 35 نقطة، بفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول، و4 نقاط عن الوصيف ليستر سيتي.

وسوف يلعب السيتي مباراة نارية مع ليستر غدًا السبت في المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وأسفرت قرعة دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا عن وقوع مانشستر سيتي في مواجهة نارية من العيار الثقيل مع ريال مدريد الإسباني.