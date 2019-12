رسميًا.. توبي ألدرفيريلد يوقع عقدًا جديدًا مع توتنهام (فيديو وصور)

قال توتنهام هوتسبير، اليوم الجمعة، إن المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد، وقع على عقد جديد ليستمر حتى 2023 مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان بإمكان ألدرفيريلد، الذي ينتهي عقده السابق بنهاية الموسم الحالي، التفاوض مع أندية أخرى الشهر المقبل، لكنه قرر البقاء في النادي اللندني.

وظل المدافع البالغ من العمر 30 عامًا ركيزة أساسية في تشكيلة توتنهام منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد في 2015.

وأبلغ ألدرفيريلد محطة توتنهام التلفزيونية قائلًا: ”لا يمكن أن أكون أكثر سعادة. أتشرف باللعب في هذا الفريق وبأن أصبح جزءًا صغيرًا من مستقبله“.

ويمنح الاتفاق دفعة للمدرب جوزيه مورينيو، الذي كان يرغب في التعاقد مع ألدرفيريلد حين كان يقود مانشستر يونايتد العام الماضي.

وخاض ألدرفيريلد 7 مباريات تحت قيادة مورينيو، منذ حل بديلًا للمدرب ماوريسيو بوكيتينو، الشهر الماضي.

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 20, 2019