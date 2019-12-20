مرض غامض يثير الجدل حول مستقبل بول بوغبا في مانشستر يونايتد

لا يزال الغموض يسيطر على مصير الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل الغياب الطويل للاعب عن صفوف فريقه.

وكان آخر ظهور للفرنسي بوغبا مع مانشستر يونايتد يوم 30 سبتمبر الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية، وكان من المتوقع عودته مطلع الشهر الجاري، إلا أن غيابه المستمر أثار المزيد من الشكوك حول استمراره في ”أولد ترافورد“.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن كل أعضاء المنظومة الكروية في مانشستر يونايتد يدركون أن مشوار بوغبا مع النادي انتهى بالفعل، حيث يدرك الجميع سواء لاعبين أو مسؤولين في إدارة المانيو أن بوغبا لن يلعب مجددًا بقميص مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يحاول إخفاء الموقف الحقيقي لبوغبا، من خلال الحديث عن إصابة اللاعب الفرنسي بمرض غامض، تسبب في إبعاده عن صفوف الفريق في الفترة الماضية بعد شفائه من الإصابة العضلية.

وقال سولشاير: ”تحدثت مرارًا عن بوغبا، إنه لاعب رائع، ونحن نريده في مانشستر يونايتد، وسيعود قريبًا، ولكننا نريد في البداية أن نتأكد تمامًا من سلامته وقدرته على المشاركة بصورة طبيعية في المباريات، وربما يتم الدفع به تدريجيًا خلال الفترة المقبلة“.

وينتهي عقد بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، في صيف 2021، ولم يجدد اللاعب عقده مع مانشستر يونايتد حتى الآن، وهو ما سيضع مسؤولي الفريق الإنجليزي في موقف حرج للغاية، حيث سيكونون مضطرين لبيعه الصيف المقبل على أقصى تقدير، قبل أن يصبح لاعبًا حرًا بعد 18 شهرًا من الآن.

وارتبط بوغبا بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، أو العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد انتقاله من البيانكونيري إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

وشارك بوغبا مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري في 6 مباريات فقط، ولم يسجّل أي أهداف، وصنع هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية لبول بوغبا حاليًا 100 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.