دنكان فيرغسون مستمر في قيادة إيفرتون ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

قال إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن المدرب المؤقت دنكان فيرغسون سيستمر مع الفريق في مواجهة ضيفه آرسنال، غدًا السبت.

وقاد مهاجم إيفرتون السابق الفريق للفوز 3/1 على ضيفه تشيلسي، ثم التعادل 1/1 في ملعب مانشستر يونايتد في الدوري، بعد إقالة البرتغالي ماركو سيلفا هذا الشهر.

وخسر إيفرتون بركلات الترجيح أمام ليستر سيتي في دور الـ8 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية، يوم الأربعاء.

وفي الوقت الذي أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى اتفاق إيفرتون مع المدرب كارلو أنشيلوتي، أكد النادي في بيان، أن فيرغسون سيقود الفريق لمباراة أخرى على الأقل.

ونال أنشيلوتي البالغ عمره 60 عامًا العديد من الألقاب، مع ميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وتراجع إيفرتون إلى منطقة الهبوط قبل رحيل سيلفا، لكنه تقدم إلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، متقدمًا بـ3 نقاط على منطقة الخطر.