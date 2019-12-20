آدم لالانا: نهم ليفربول للألقاب أصبح مثل ”الإدمان“

قال آدم لالانا لاعب وسط ليفربول: إن نهم فريقه للألقاب أصبح مثل ”الإدمان“ حيث يسعى لحصد بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم لأول مرة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وتفوق الفريق القادم من منطقة مرسيسايد 2/1 على مونتيري المكسيكي في قبل نهائي كأس العالم للأندية، وسيواجه فلامنغو البرازيلي في النهائي في الدوحة، غدًا السبت.

وتأهل ليفربول إلى كأس العالم؛ بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال في يونيو حزيران.

وأبلغ لالانا، الصحفيين ”الأمر مثل الإدمان عندما تفوز بميدالية تريد الحصول على أخرى. تريد الحصول على المزيد“.

وأضاف ”نحن أبطال أوروبا ونريد أن نكون أبطال العالم أيضًا. لا يوجد كثيرون يمكنهم قول ذلك… أمامنا لقب آخر لذا دعونا نفعل ذلك“.

وسيكون النهائي باستاد خليفة الدولي إعادة لكأس الإنتركونتيننتال في 1981 عندما قاد زيكو الفريق البرازيلي للفوز 3/0 على ليفربول في طوكيو.

وقال لالانا عن مواجهة فلامنغو: ”ستكون مباراة صعبة للغاية. شاهدتهم (في دور نصف النهائي) وهو فريق حيوي وشرس وقوي من الناحية البدنية وسيكون علينا التعافي سريعًا“.