صحيفة: ماوريسيو بوكيتينو رفض عرضًا من ريال مدريد ويريد تدريب هذا النادي

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رفض عرضًا من ريال مدريد الإسباني، ويفضل انتظار الصيف المقبل لمعرفة مصير الإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي ليكون خليفته.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد اتصلت بالمدرب الأرجنتيني للاتفاق معه ليكون جاهزًا لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان لكنه رفض عرضهم ويفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة فإن الإسباني بيب غوارديولا يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، حيث سيكون أمضى 4 مواسم في الفريق ويعتبر ماوريسيو بوكيتينو المرشح المفضل لدى إدارة الفريق لخلافته.

كما يعتبر المدرب الأرجنتيني مرشحًا لتدريب مانشستر يونايتد خلفًا للنرويجي أولي جونار سولشاير والذي أفلت من الإقالة بعد فوزه على توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعيش مانشستر سيتي موسمًا سيئًا على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز كما سيفقد بيب غوارديولا مواطنه ومساعده الأول ميكيل أرتيتا، الذي يقترب من تدريب فريقه السابق آرسنال، وهو ما يزيد من إمكانية رحيل المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ”صن“ فإن ماوريسيو بوكيتينو، البالغ من العمر 47 عامًا، رفض عرضًا من وكيل إدارة ريال مدريد بشأن اتفاق مبدئي وعرض مالي للبقاء جاهزًا لتعويض الفرنسي زين الدين زيدان حال سوء نتائج الفريق وإقالته قبل نهاية الموسم أو في نهايته.

وأكدت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو تلقى نفس العرض من إدارة ريال مدريد ليكون مدربًا تحت الانتظار مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، لكنه أدار له ظهره لفريقه السابق، ووقّع مع توتنهام ليخلف بوكيتينو.

وأُقيل بوكيتينو من توتنهام في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد 5 مواسم قضاها مع السبيرز، حيث تولى تدريب الفريق صيف 2014 وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019، إذ خسر اللقب أمام ليفربول في مدريد كأفضل إنجاز له رفقة الفريق اللندني.

قد يعود

قال دانييل ليفي رئيس توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه واجه صعوبة شخصية لاتخاذ قرار رحيل المدرب ماوريسيو بوكيتينو وإنه يثق في عودة المدرب الأرجنتيني للتدريب في المستقبل وربما إلى توتنهام.

وقاد بوكيتينو توتنهام لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لكنه رحل الشهر المنصرم بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري.

وانتصر توتنهام في 4 من 5 مباريات في الدوري مع المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

وقال ليفي عن إقالة بوكيتينو: ”هذا شيء لم أرد فعله على الإطلاق“.

وأضاف لصحيفة ”لندن إيفنينغ ستاندرد“ ”شخصيًا كان الأمر صعبًا للغاية وأبلغته بهذا وتفهم ما حدث… الأمر وصل إلى الشعور بأننا بحاجة إلى طلاق“.

وتابع رئيس توتنهام ”إنه يعمل في كرة القدم (منذ فترة طويلة) وتفهم الوضع. الأمر ليس شخصيًا وأنا واثق من أنه سيعود أقوى وسيحصل على فرصة لتدريب فريق رائع. ربما سيعود إلينا يومًا ما“.

ويلعب توتنهام ضد تشيلسي في الدوري بعد غد الأحد ويستطيع التقدم إلى المربع الذهبي فوق غريمه اللندني لو انتصر عليه.