بروسيا دورتموند يحدد سعر انتقال جادون سانشو إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد

اقترب الدولي الإنجليزي جادون سانشو، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني من العودة مرة أخرى إلى البريمييرليغ، بنهاية الموسم الجاري.

وبات استمرار سانشو مع دورتموند أمرًا صعبًا في ظل الأزمات التي اندلعت في الفترة الأخيرة بين اللاعب وإدارة ناديه الألماني.

صفعة دورتموند

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن إدارة نادي بروسيا دورتموند وجهت صفعة قوية للأندية المتصارعة على ضم جادون سانشو.

وحدد دورتموند سعر انتقال سانشو بـ 127 مليون جنيه إسترليني، نظير رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحظى نجم بروسيا دورتموند باهتمام كبير من مانشستر يونايتد وتشيلسي، بجانب رغبة مانشستر سيتي في استعادة لاعبهم مرة أخرى.

غلق الباب

ونقلت صحيفة ”صن“ عن مقدم البرامج النرويجي يان ايغ فيورتوفت، أن إدارة بروسيا دورتموند قد أغلقت الباب تمامًا أمام رحيل سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ونجح سانشو في التسجيل للمباراة السابعة على التوالي له مع دورتموند، عندما نجح في هز شباك فريق ريدبول لايبزيغ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات البوندزليغا الألمانية.

وسجل جادون سانشو تسعة أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى، خلال مشاركاته هذا الموسم في الدوري الألماني.

رحيم ستيرلنغ وتراجع الريدز

وكانت صحيفة ”مترو“ البريطانية قد أكدت في تقرير سابق أن رحيم ستيرلنغ نجم مانشستر سيتي سيلعب دورًا مهمًا في عودة سانشو إلى السيتي بنهاية الموسم الحالي.

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان مصدر مسؤول بنادي مانشستر سيتي قال فيها: ”هناك العديد من العوامل التي ترجح عودة سانشو إلى السيتي، لكن رحيم ستيرلنغ يمكن أن يكون بمثابة العامل الرئيسي في إتمام هذه الخطوة في الصيف المقبل“.

وأضاف: ”ستيرلنغ يريد عودة سانشو للفريق في ظل الصداقة التي تربط بينهما، كما يهتم سانشو دائمًا بنصائح ستيرلنغ“.

على الجانب الآخر تراجع نادي ليفربول عن الاستمرار في سباق التعاقد مع سانشو رغم إعجاب الألماني يورغن كلوب باللاعب.

وأكدت صحيفة ”ذا اثلتيك“، أن يورغن كلوب مقتنع بقدرات اللاعب لكنه يرى أن سعره مبالغ فيه.

وأعلن ليفربول صباح اليوم الخميس عن تعاقده رسميًا مع مينامينو نجم ريدبول سالزبورغ النمساوي.